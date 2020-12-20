مصري قتل عروسته وتركها عارية بسبب ليلة حمراء لم تنجح لانه عاجز!

الدبور – ألقت الشرطة في مصر على مصري قتل عروسته بعد أقل من أسبوع من الزفاف بسبب ليلة حمراء جهز لها طويلا ولكنه عاجز جنسيا فقام بقتلها خلال الممارسة الحميمة بكل ذكاء ليستر على نفسه. وتركها عارية على السرير بعد أن ذبحها وذهب.

وقام مصري قتل عروسته وهو الستيني “فوزي”. حيث قام بذبح زوجته “لمياء” والتي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى وأم أبنائه الثلاث، وهي عارية داخل غرفة نومهما أثناء العلاقة الحميمية. ونظرت محكمة الجنايات في القضية التي هزت مدينة قويسنا بالمنوفية، وقررت تأجيلها لجلسة الأربعاء المقبل، للمرافعات.

تفاصيل الجريمة المرعبة التى تمت بدم بارد وانتهت بذبح الزوجة ليلة 10 مارس 2019، داخل منزلهما بقرية منشأة أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا أوردتها وسائل إعلام محلية. بدأت بوفاة زوجة “فوزي” الأولى بعد مرض عضال.

وجد فوزي نفسه وحيدا، وانشغل عنه ابناؤه، فقرر البحث عن عروس تؤنس وحدته ويقضي معها ما تبقى من عمره. حتى دلّه أقاربه على “لمياء حمدي” فتاة عشرينية حسناء من محافظة الدقهلية. فتقدم لخطبتها وتم الزواج بينهما، مطلع مارس 2019، فى حفل أُقيم “على الضيق”. ودخل بها فى منزله.

بحسب ما أوضحته التحقيقات في هذه الجريمة. فإن الدافع وراء الجريمة، كانت معايرة الزوجة لزوجها بضعفه الجنسي وتهكمها عليه. فما كان منه إلا قتلها بعدما أوهمها بضرورة إقامة علاقة حميمية. وأعد لهذا الغرض سكينا، وذبحها وأخرج أحشائها من بطنها وهي عارية. وكان ذلك في اليوم الثامن من زواجهما، ثم غطى جثتها وخرج أخبر جيرانه.

وشملت أوراق القضية ملاحظات دونها المحقق التابع للنيابة العامة بعد مطالعة تقرير الطب الشرعي. وأكد التقرير الطبي حينها أن الجرح الموجود بعنق المجني عليها هو جرح ذبحي حيوي حديث. وحدث من الإصابة بجسم صلب.

كما شرح التقرير باقي إصابات المجني عليها ” لاتُنشر لبشاعة وصفها”. وعزى الوفاة إلى للجرح القطعي الذبحي. لما أحدثته من قطع للأوعية الدموية بالعنق وحدوث نزيف دموي غزير في حينه، أدى لحدوث صدمة نزفية غير مرتجعة.

ومثّل “فوزي” الجريمة أمام فريق النيابة العامة. وأمرت بحبسه بتهمة القتل العمد وحيازة سكين، ونظر قاضي المعارضات في أمر حبس المتهم على مدار عدة جلسات.

وفي جلسة التجديد الأولى اعترف “فوزي” بارتكاب الجريمة. وتبعه اعتراف آخر تفصيلي، خلال جلسة التجديد التى عُقدت بتاريخ 27 مارس 2019 وتلاهما اعتراف ثالث فى جلسة تجديد الحبس التى عُقدت بتاريخ 10 يونيو 2019.