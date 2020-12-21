إجراءات جديدة في سلطنة عمان تحسبا من إنتشار السلالة الجديدة كوفيد 20

الدبور – بعد إنتشار السلالة الجديدة كوفيد20. وهي سلالة جديدة من فيروس كورونا، في أكثر من بلد وخروجها عن السيطرة في بريطانيا كما أعلن رئيس الورزاء البريطاني. أعلنت سلطنة عمان الإغلاق الكامل تجنبا لإنتشاره في السلطنة.

وذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، أن سلطنة عمان ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء، ولمدة أسبوع.

وقال التلفزيون، إن القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول، بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وكانت السعودية أيضا قد علقت جميع الرحلات الجوية بسبب السلالة الجديدة وانتشارهاالسريع. مع غموض كبير في ما إذا كانت أقوى أو مختلفة عن السلالة الأولى. وإن كان اللقاح نفسه الذي تم اكتشافه مؤخرا يمنع من انتشاره أم لا؟

وكانت شركة مصر للطيران، قالت إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربيةالسعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد، فتم تعليق رحلات مصر للطيران إلي مدن المملكة العربية السعودية.

وتخوف الكثير داخل السلطنة من إمتداد الحظر مجددا إلى شهر رمضان القادم الذي سيأتي في الربيع في شهر نسيان القادم. وأن يعيش العالم الإسلامي رمضان جديد مع الحجر.