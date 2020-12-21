شاهد أخطر تنبؤات العرافة البلغارية لـ2021 التي تحدثت عن فيروس كورونا منذ 23 عاما

الدبور – كذب المنجمون ولو صدقوا. ولكن حتى اليوم يتابع العالم تنبؤات البعض خصوصا من صدفت معهم الكثير من الاحداث. وبعد جائحة كورونا زاد الإقبال على مثل هذا النوع من التنبؤات ليعرف الناس متى تنتهي وإن كان هناك أمر آخر أو مصيبة جديدة للبشرية وكأن الأمة بيد الدجل.

ومن باب المعرفة لا أكثر الدبور ينشر لكم كحدث شد أنتباه العالم، عن العرافة البلغارية التي توفيت قبل ٢٣ عاما ولكنها تنبأت بما سيحدث هذا العام وعن إنتشار فيروس كورونا وقتها وفعلا حصل.

ولفتت تنبؤات العرافة البلغارية الأنظار إليها بعد توقعها بفيروس كورونا قبل وفاتها منذ 23 عامًا. فيما أوردت تقارير، سبعة توقعات للعارفة فانغيليا بانديفا غوشتيروفا المعروفة بـ”فانغا” خلال عام 2021. وذلك رغم وفاتها منذ 23 عامًا، إلا أنها تنبأت بأحداث تحققت في الأعوام الماضية.

وتوقعت “فانغا” العديد من الأحداث التي ستقع في 2021 خلال كتابها “الحقيقة حول فانغا”، وهي:

– قارة أوروبا ستسطر نهايتها هذا العام بسبب المتطرفين الذين يستخدمون ترسانة أسلحة كيماوية ضد الأوروبيين فضًلا عن انهيار اقتصادها نهائيًا في عام 2021.

– اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وادعت بأن هذا التهديد بقتل زعيم الكرملين يمكن أن يأتي من داخل بلاده.

– إصابة الرئيس الأمريكي السابق بمرض خطير وغامض يخلف عنه إصابته بالسكتة الدماغية.

– سيشهد عام 2021 العديد من الكوارث الطبيعية.

– القطارات ستطير باستخدام ضوء الشمس.

– وجود تنين يحكم البشرية في 2021.

– القضاء على السرطان في 2021.

وكذب المنجمون ولو صدفوا او صدقوا..