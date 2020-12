شاهد سمية الخشاب في رقصة مثيرة ساخنة ممتعة لأنها حصلت على نفقة بدل متعة

الدبور – سمية الخشاب خرجت في رقصة ساخنة ومثيرة هدية منها لمتابعينها إحتفالا بحصولها على نفقة من أحمد سعد. بعد سلسلة من المحاكم و المشاكل التي امتدت لفترة طويلة منذ إنفصالها عنه.

ولتقهر طليقها أكثر اختارت الرقص على أنغام أغنية تحمل عنوانا لافتا وهو “أنظر ما الذي دفعتني لفعله”. وتفاعل معها جمهورها وأكد أغلب متابعوها أنها تستحق ما هو أكثر تعويضا عما واجهته في زيجتها الأخيرة.

وفور إبلاغ سمية الخشاب بصدور حكم قضائي لصالحها بأحقيتها في نفقتي العدة والمتعة، بعدما طلقها أحمد سعد غيابيا. نشرت عبر حسابها بموقع إنستقرام مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية “Look What You Made Me Do“. للمغنية العالمية “تايلور سويفت”. وتلقت عدة تعليقات مؤيدة لها من جمهورها. ولكنها اكتفت بالرد بوضع بأيقونات ضاحكة، حتى لا تتورط في أزمات جديدة.

زيذكر ان محكمة الأسرة، أصدرت حكما قضائيا لصالح سمية الخشاب يلزم أحمد سعد بسداد مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف جنيه عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف حنيه عن المتعة والعدة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر، ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

وسبق أن أعلنت سمية تنازلها عن كل حقوقها الشرعية التزاما ب “اتفاق عرفي” عقد بحضور الكبار من العائلتين تضمن مقاصة لفض الاشتباك المالي بينها وبين زوجها السابق، ولكنها تراجعت عن موقفها بعدما خالف سعد الاتفاق وتقدم بشيك محرر منها لصالحه إلى المحكمة وحصل على حكم بسجنها 3 سنوات بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وأصدر أحمد سعد توضيحا عاجلا نفى فيه تراجعه عن الاتفاق. مؤكدا أن فريقه القانوني تقدم بالشيك إلى المحكمة دون إخطاره، ولكن رفضت سمية الاستجابة وأكدت أنها لن تتنازل عن حقوقها، ولا تصدق أن فريق سعد القانوني قام برفع الدعوى واستمر في إجراءات محاكمتها دون علمه.