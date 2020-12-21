الدبور – مدرس مصري يهتك عرض فتاة إماراتية خلال درس خصوصي في دولة السعادة و التطبيع الإمارات. وأفادت وسائل إعلام محلية ان الطالبة تعرضت للتحرش أكثر من مرة من المدرس. حتى أبلغت والدها الذي قام بدوره بإبلاغ سلطات السعادة في الإمارات.

وقامت سلطات السعادة و التسامح بالتدخل في الواقعة. وتم القبض على المدرس الذي ذكرت وسائل الإعلام إنه كان يتحسس مناطق حساسة من جسدها بطريقة مقرفة؟ كما قالت الفتاة لوالدها ولسلطات السعادة و التسامح و التطبيع.

وقالت الطالبة (14 عاماً) في التحقيقات التي أوردتها وسائل إعلام محلية. إنها سجّلت في دروس تقوية ببعض المواد. وأثناء حضورها حصة في إحدى المواد العلمية. أمسكها المعلم من يدها، وتحسسها بطريقة أثارت الرعب في نفسها. لافتة إلى أنه كان يقول لها “أنا أحبك، وتعالي اجلسي بجانبي”.

وأضافت الطالبة أنها أخبرت والديها بما حدث بعد عودتها إلى المنزل. مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، إذ تحسس مناطق أخرى في جسدها سابقاً.

وعلى إثر ذلك، قام والد الفتاة بتقديم بلاغ ضد المدرس العربي، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موجهةً له تهمة ارتكاب جناية هتك عرض فتاة إماراتية بالإكراه.

وعلق بعض النشطاء على الخبر باستغراب لماذا يتم محاسبة المدرس و الدولة نفسها هتكت عرض مواطنيها والشعب العربي كله بأفعالها الشيطانية. بينما قال آخر لم الإستغراب من وقوع مثل تلك الحوادث في مدينة الدعارة كما وصفها تقرير لصحيفة إسرائيلية.