فيفي عبده بعد إصابتها بالعجز تصاب بالجنون وتنشر فيديو من غرفة نومها

الدبور – فيفي عبده الراقصة المصرية التي شغلت محركات البحث ووسائل الإعلام منذ الغعلان عن مرضها الريب الذي أقعدها وحبسها في غرفة نومها. يبدو أن المرض وعدم قدرتها على الرقص مجددا قد أصابها بالجنون في مقطع فيديو جديد بثته على حسابها على تطبيق إنستغرام لتبادل الصور و الفيديوهات.

فقد نشرت الراقصة فيفي عبده المثيرة للجدل منذ صعودها كراقصة كبار الشخصيات و الامراء. وحتى بلوغها من العمر عتيا وابتعاد الأضواء عنها. نشرت فيديو تتحدث فيه عن كل من تحدث عن مرضها ودخولها في غرفة الإنعاش وصولا لإعلان موتها عبر وسائل التواصل.

وظهرت في مقطع الفيديو الغريب تستخدم فلتر كالأطفال غير وجهها وصوتها وقامت بالتحدث بأمور مختلفة بطريقة عشوائية وكانها أصيبت بالهلوسة و الجنون من كثرة الأيام التي قضتها وهي مقعدة مسجونة في غرفة نومها لا تغادرها أبدا.

وكانت فيفي عبده قد قالت حرام كده أنا بحب الرقص كثيرا ولا أستطيع الجلوس بدون رقص. ووعدت جمهورها خلال جلسة علاج طبيعي إنها ستعود قريبا لتمتعهم برقصها المثير على شاطئ البحر كما كانت تفعل في الفترة الاخيرة قبل أن تفقد قدرتها على الوقوف على رجليها وتصاب بشبه شلل.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحتها على تطبيق انستغرام، وبعد حديثها المجنون وظهورها الغريب وعدم قدرتها على الرص نشرت مقطع قديم لها وهي ترقص بطريقة مثيرة لتذكر متابعيها بأنوثتها التي كانت في زمن ما. شاهد الفيديو الذي نشر ايضا على صفحتها.

https://www.instagram.com/tv/CJDoRaHgoaJ/?utm_source=ig_web_copy_link

يذكر أن الراقصة فيفي عبده التي حصلت على وسام الام المثالية. قد فقدت شهرتها بعد تقدمها بالسن، واختفت الأضزاء عنها مما جعلها تصبح أكثر راقصة مثيرة للجدل و السخرية على وسائل التواصل الإجتماعي. خصوصا بعدما غادرت عالم الفن بعد كبر سنها و الدخول إلى عالم التواصل.

ودأبت على نشر فيديوهات مثيرة وهي ترقص وبملابس فاضحة لتثبت إنها مازالت رشيقة ومغرية ومطلوبة كما كانت قبل عشرات السنين. الامر الذي أثار سخرية متابعيها و الجعاء لها بالهداية وهي قاربت على لقاء ربها.

ولكنها أصرت على الرقص وإرتداء ملابس لا تليق بسنها. وبل نشر فيديوهات رقص قديمة لها وهي في هذه الحالة من العجز وعدم القدرة على الرقص.