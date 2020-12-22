في الكويت هتك عرض الخادمة لأنها راودته عن نفسه
في الكويت هتك عرض الخادمة لأنها راودته عن نفسه
صورةالصورة أحلى

في الكويت هتك عرض الخادمة وفي التحقيق قال هي راودتني عن نفسي

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – في الكويت أقدم وافد على هتك عرض الخادمة في أحد منازل المواطنين عندما ذهب هناك لعمل تعاقدوا معه لإتمامه، فإذا به يغير العقد من إنشاء مظلة للسيارات إلى هتك عرض الخادمة.

لكن العامل الوافد الذي من جنسية آسيوية وبعد إعترافه بهتك عرض الخادمة قال هي راودتني عن نفسي ولم أتحمل. لقد نصبت لي فخا واستغلت حاجتي للجنس في الغربة.

وقال في التحقيقات هي أغرتني وراودتني عن نفسي وهذا ما دفعني للدخول الى محل سكنها.

واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يوم امس من مواطن ذكر فيه انه ابلغ من قبل زوجته بأن الوافد الذي استعان به لتركيب مظلة سيارات. دخل الى غرفة خادمتهم الفلبينية محاولا الاعتداء عليها.

إقرأ أيضا: السعودية: المصالحة الخليجية ستتم رغم أنف ولي عهد أبوظبي!

وأضاف المصدر على الفور تم الايعاز الى دورية للتوجه الى موقع البلاغ في منطقة السرة. حيث تم ضبط الوافد والطلب من المجني عليها التوجه الى المخفر للاستماع الى افاداتها. حيث قالت انها فوجئت بالوافد يقتحم غرفتها محاولا الاعتداء عليها.

فيما زعم الوافد البنغالي ان الوافدة هي التي استدرجته الى داخل سكنها. ومن ثم راودته عن نفسه، ولكنه لم يقاوم كما قاوم سيدنا يوسف. فترك المظلة التي يقوم بتركيبها والدخول لغرفة الخادمة لينفذ لها طلبها بعد أن وقعت في جماله. وإذ بالخادمة تصرخ وتستغيث بكفيلتها. كما قال.

هذا، وسجلت قضية بحق البنغالي تحت عنوان هتك عرض انثى والدخول الى مسكن بقصد ارتكاب جريمة.

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
الصورة أحلى

في الكويت جريمة هتك عرض طفل سوري بعد إستدراجه تهز المجتمع لبشاعتها

عش الدبابير

الكويت أفاقت على جريمة الرقة المروعة.. شاب ينحر شقيقته كالخراف (فيديو)

فيديو

طبيب مصري لم يتمالك شهوته خلال كشفه على فتاة جميلة وهكذا تم كشفه! (فيديو)

الصورة أحلى

طالبة في الكويت: أستاذي الأكاديمي هتك عرضي في مكتبه والنيابة تحقق

الصورة أحلى

مدرس كويتي هتك عرض أحد طلابه وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة

نكشات

أمين شرطة هتك عرض طفلة في شبرا.. خبر عادي في المحروسة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.