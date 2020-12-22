في الكويت هتك عرض الخادمة وفي التحقيق قال هي راودتني عن نفسي

الدبور – في الكويت أقدم وافد على هتك عرض الخادمة في أحد منازل المواطنين عندما ذهب هناك لعمل تعاقدوا معه لإتمامه، فإذا به يغير العقد من إنشاء مظلة للسيارات إلى هتك عرض الخادمة.

لكن العامل الوافد الذي من جنسية آسيوية وبعد إعترافه بهتك عرض الخادمة قال هي راودتني عن نفسي ولم أتحمل. لقد نصبت لي فخا واستغلت حاجتي للجنس في الغربة.

وقال في التحقيقات هي أغرتني وراودتني عن نفسي وهذا ما دفعني للدخول الى محل سكنها.

واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يوم امس من مواطن ذكر فيه انه ابلغ من قبل زوجته بأن الوافد الذي استعان به لتركيب مظلة سيارات. دخل الى غرفة خادمتهم الفلبينية محاولا الاعتداء عليها.

وأضاف المصدر على الفور تم الايعاز الى دورية للتوجه الى موقع البلاغ في منطقة السرة. حيث تم ضبط الوافد والطلب من المجني عليها التوجه الى المخفر للاستماع الى افاداتها. حيث قالت انها فوجئت بالوافد يقتحم غرفتها محاولا الاعتداء عليها.

فيما زعم الوافد البنغالي ان الوافدة هي التي استدرجته الى داخل سكنها. ومن ثم راودته عن نفسه، ولكنه لم يقاوم كما قاوم سيدنا يوسف. فترك المظلة التي يقوم بتركيبها والدخول لغرفة الخادمة لينفذ لها طلبها بعد أن وقعت في جماله. وإذ بالخادمة تصرخ وتستغيث بكفيلتها. كما قال.

هذا، وسجلت قضية بحق البنغالي تحت عنوان هتك عرض انثى والدخول الى مسكن بقصد ارتكاب جريمة.

وافد بنغالي م 1980 يعمل حداد لتركيب مظله خارجيه بأحدي المنازل في منطقه السره تحرش بخادمة المنزل فلبينيه م 1986 حيث تلمس جسدها. الخادمه أبلغت كفيلها الذي اصطحبها الي مخفر السره وسجلت لها قضيه كجنايه ( هتك عرض) وتم تكليف المباحث لضبطه. — حمد السريع (@bomshary871) December 22, 2020