شاهد إفتتاح ديزني لاند سلطنة عمان يثير حالة من الجدل بين النشطاء

الدبور – أثارت إنتشار صورة لحفل إفتتاح ديزني لاند سلطنة عمان. سخرية واسعة في وسائل التواصل الإجتماعي في السلطنة. حتى وصل وسم ديزني لاند الأول في السلطنة هذا الصباح بعد يوم كامل من التغريدات الساخرة و المضحكة.

وجاء وسم ديزني لاند في سلطنة عمان بعد إنتشار صورة لإفتتاح منتزه في ولاية لوى في السلطنة وظهر فيها بعض المسؤولين أمام لعبة بسيطة للأطفال عادية جدا وصحراء قاحلة حولها وخالية من الزوار بالأساس.

وأثارت الصورة والخبر سخرية النشطاء بتعليقات مضحكة. وجاء إعتراض النشطاء أن هذا الحدث وهذا الذي يطلق عليه منتزها لا يستحق كل هذا الضجيج و الإفتتاح و الصور كأنكم إفتتحتوا ديزني لاند وليس بعض الخشب.

وعلق ناشط بقوله كما لسع الدبور: يقولك هبطت أسهم ديزني لاند ب٦٠٪ بعد افتتاح مشروعنا”

يقولك هبطت أسهم ديزني لاند ب٦٠٪ بعد افتتاح مشروعنا🙏 #سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب pic.twitter.com/zXXdmVciCo — T (@ibea7_) December 23, 2020

بينما قال الناشط خليفة اليافعي ساخرا ما نصه: “ولله الحمد والمنة تم افتتاح ديزني لاند بحضور رسمي مع التقاط الصور التذكارية في هذا اليوم التاريخي .. سيكون هذا المشروع مساهم مهم في الموازنة العامة حيث سيساهم بمعدل ٢٪ من الناتج المحلي .”

ولله الحمد والمنة تم افتتاح ديزني لاند بحضور رسمي مع التقاط الصور التذكارية في هذا اليوم التاريخي ..

سيكون هذا المشروع مساهم مهم في الموازنة العامة حيث سيساهم بمعدل ٢٪ من الناتج المحلي . #سلطاننا_محاسبه_الفاسد_مطلب pic.twitter.com/7E7d6cp3Rm — خليفة اليافعي (@khalifa_alyafai) December 23, 2020

أما الصحفي العماني المختار الهنائي علق بقوله: “اللهم لا اعتراض”. ليرد عليه أحد المتابعين بقوله: “الولايات المتحدة الأمريكية : سوف نغلق ديزني لاند لا يوجد ملهى يضاهي ملاهي حرمول في سلطنة عمان حكومة دبي : شقايل حدايقنا ما تسوى جدام حديقة حرمول حكومة الهند : نقرر اغلاق تاج محل والملاهي ان حديقة حرمول من عجائب الدنيا السبع حكومة العراق : ان حديقة حرمول تضاهي حدائق بابل المعلقه”

الولايات المتحدة الأمريكية : سوف نغلق ديزني لاند لا يوجد ملهى يضاهي ملاهي حرمول في سلطنة عمان

حكومة دبي : شقايل حدايقنا ما تسوى جدام حديقة حرمول

حكومة الهند : نقرر اغلاق تاج محل والملاهي ان حديقة حرمول من عجائب الدنيا السبع

حكومة العراق : ان حديقة حرمول تضاهي حدائق بابل المعلقه — الشامسي (@yahya__1994) December 23, 2020

أفتح يا سمسم أبوابك نحن الأطفال…أفتح وأستقبل أصحابك نحن الأطفال..🙄🙄💃 https://t.co/R2DwkvCkW9 — بنت الإمبراطور قابوس بن سعيد (@bintoman41) December 23, 2020

وعلق مغرد بقوله ساخرا: اذا طلبت ديزني لاند من علي اكسبريس”