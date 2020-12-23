لحظة اغتيال سليماني
لحظة اغتيال سليماني
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فيديو لحظة اغتيال سليماني والمهندس في العراق ينشر لاول مرة

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي وينشر لأول مرة عن لحظة اغتيال سليماني. قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد في 3 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت ما تعرف بـ”شبكة الإعلام المقاوم” أنها جمعت للمرة الأولى، ما التقطته كاميرات المراقبة لعملية الاغتيال في فيديو واحد.

وأشارت إلى أن الفيديو يوثق لحظة اغتيال قاسم سليماني، ونائب قائد “الحشد الشعبي” في العراق “أبو مهدي المهندس”.

وقتل “سليماني”، و”المهندس” في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بمطار بغداد، وآنذاك تعهد المرشد الأعلى في إيران “علي خامنئي” بالانتقام من الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، جدد “خامنئي”، تعهده بالانتقام من قاتلي “سليماني”، و”المهندس”، فيما توعد كبار قادة الجيش الأمريكي بالرد على أي اعتداء.

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