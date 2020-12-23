ماغي فرح تبشر: عام 2021 كوارث طبيعية ومناخية وانسانية وفضيحة لهذه الشخصية!! (فيديو)

الدبور – ماغي فرح بشرت متابعيها بما تتوفعه في العام القادم من أحداث كعادتها مع نهاية كل عام. وكأن العالم لم يكتف بما حصل هذا العام فجاءت تبشرنا بما سيحصل العام القادم من كوارث ومصائب على البشرية.

وأوضحت ماغي فرح التي يتابعها الكثير في الوطن العربي، أنّ السنة الجديدة ستبدأ مع طوالع فلكية دقيقة جداً. وهذا ما “سيزيد الطين بلة”، حيث سيكون كوكب مارس (وهو كوب الحرب) الى جانب أورانوس في برج الثور، ما يوحي بكوارث طبيعية ومناخية وانسانية وسياسية واقتصادية.

ومع ذلك، قالت “ماغي” إنّه لا بد وان ننظر الى الأمور من ناحية متفائلة، حيث يوحي الطالع الفلكي إلى إيجاد لقاحات نهائية للأوبئة، ووباء كورونا تحديداً بعد فترة من الخوف والأخطار في العام 2020.

وتابعت تقول: ستلعب مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2021 دوراً بارزاً وأكثر تأثيراً على الشعوب والأنظمة والحكام، ولن أتردد في القول إن الخوف سيكون من تظاهرات كبيرة ممكن أن تصل الى حد العنف .

وتوقعت سعي بعض الاقليات للتحرر ونيل مميزات. وسنرى تغييراً كبيراً في الدول العربية، وتدخل بعض القوى العالمية لإيجاد حلول، لتغير أنظمة وحدود بعض الدول وجغرافيتها.

ومن الممكن ان تشهد الولايات المتحدة أحداثاً غير مسبوقة كتظاهرات ونزاعات، والحروب الاهلية متوقعة في هذه السنة.بحسب الفلكية الللبنانية وشددت على أن العالم بحالة مخاض قبل السلام الآتي وهو ما أشارت اليه منذ عام 200.

وتوقعت أن تتحسن الأمور منتصف العام 2021 ، وقد يُنقذ العالم من انهيار كبير. لكنّها توقعت أن نشهد قمعاً شديداً جداً في بعض البلدان ولن يطول ذلك، ولن تنجح الدبلوماسية في ضبط الأوضاع.

وبين شهري أيار وأب 2021 توقعت “ماغي” قد نسمع عن فضيحة سياسية كبيرة . وبين شهري تموز و آب سنعايش مرحلة تمرد اجتماعي وثورات، ومن الممكن ان تصل الامور الى تغيير بعض الحكام.

أما في المنطقة العربية، تقول :ماغي” كما لسع الدبور كالعادة، إن هناك طوالع فلكية سلبية تشير اى عنف وربما حروب في أول شهرين من العام 2021. وتوقعت إن تشتد النزاعات بين اسرائيل والمحيط كما داخل يحدث دولة الاحتلال من نزاعات داخلية.

وقالت إنّ الأحداث في 2021 تترك أثرها على العالم خلال العشرين عاماً المقبلة. وأكملت إنه في بداية العام الجديد 2021 قد يعود وباء كورونا للإنتشار مجدداً أو ظهور وباء جديد .

ووفقاً لـِ”توقعات ماغي فرح” يخشى من بعض الفضائح، واغتيالات في بعض البلدان. ومواجهات بين الاسرائيليين ومقاومين في قلب اسرائيل، متوقعةً حدوث انتفاضات واربكات في مصر واغتيالات في بلدان نافذة . وقالت إنّ إيران ستدخل مرحلة ضبابية وقد تأخذ قرارات مصيرية .

أما عن توقعاتها للمملكة العربية السعودية فقالت “ماغي” إنها ستشهد توترا وهجوماً عنيفاً وتهديداً ببعض النزاعات على مدى أشهر نيسان وايار وحزيران. كما ولفتت إلى أنّه في آخر شهرين من السنة ستتغير الكثير من الأمور اقتصادياً.