أبلة فاهيتا تتسبب بإصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا وهذه حالتها بسبب سنها الكبير

الدبور – تسبب أبلة فاهيتا بإصابة الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد. وقالت يسرا إن ”الإصابة تأكدت بعدما شعرت على مدار الساعات الماضية ببعض الأعراض. بدأت باحتقان في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة“.

وأضافت يسرا أنها لا تعرف مصدر نقل العدوى إليها، لكنها أشارت إلى أنها قامت قبل يومين بتسجيل حلقة من برنامج ”لايف من الدوبليكس“، الذي تقدمه الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا“ وبعدها بدأت تظهر الأعراض.

وتابعت: ”لكن هذا لا يعني أن مشاركتها في البرنامج هو سبب إصابتها، من الممكن أن الإصابة جاءت من أي شخص آخر لأنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي“.

وأكدت أنها تعزل نفسها في المنزل وتتابع حالتها الصحية مع طبيب خاص، مشيرة إلى أنها ”لا تحتاج حتى الآن إلى الذهاب للمستشفى كونها تخضع لبروتوكول علاجي خاص بكورونا“.

ولفتت إلى أنها لا تستطيع الكلام بشكل طبيعي. وعبّرت يسرا عن امتنانها لكل من تواصل معها وحاول الاطمئنان على صحتها وتحديدًا عبر تطبيق ”واتس آب“.

وكانت الصفحة الرسمية لأبله فاهيتا قد نشرت صورة مع يسرا. وأعلنت عن ظهور الفنانة المصرية يسرا الجمعة في البرنامج الذي صور قبل أيام. وبعده مباشرة أعلنت إصابتها بفيروس كورونا. وربما يعود السبب لعدم إقتناع الفنانة المصرية التي تخطت عامها الستين بكثير بوجود الفيروس أصلا.

وتوقفت التحضيرات الخاصة بمسلسل ”حرب أهلية“ الذي من المقرر أن تخوض به يسرا الماراثون الرمضاني المقبل، حتى تعافيها تمامًا.