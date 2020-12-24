ابنة فيفي عبده تصلي من أجل والدتها وهي عارية وترقص عنها ليشفيها الله! شاهد

الدبور – ابنة فيفي عبده وعلى طريقة والدتها تصلي وتدعي من أجل شفاء والدتها الراقصة فيفي عبده. وتعديها مرجلة العجز التي وصلت إليها وعدم قدرتها على الحركة، وهي عارية.

ونشرت عزة مجاهد ابنة فيفي عبده الكثير من الصور لها وهي شبه عارية تدعو فيها الله أن يشفي والدتها ويوقومها بالسلامة ويرجعها إلى الرقص. وهو الأمر الذي تعشقه فيفي عبده ولا تستطيع العيش بدونه كما قالت في فيديو سابق خلال تلقي جلسة علاج لها. وقالت حرام كدخ أنا معرفش أفعد من غير رقص.

ونشرت صورة لها مع والدتها بفستان مفتوح من الأعلى وظهر نصف صدرها وعلقت عليها بدعاء وقالت: “أمي ربنا يخليكي لينا ويديك الصحة وطول العمر” لتعود وتمتع جمهورها برقها العاري وهي قد تجاوزت السبعين من عمرها.

وتتعمد عزة مجاهد إثارة الجدل دائما مثل والدتها فيفي عبده عبر نشر صور ومقاطع مثيرة لها تستعرض فيها جسدها. وعن كمية الصور و الفيديوهات التي نشرتها في الفترة الأخيرة علق الكثير من النشطاء عليها بأنها تحاول تعويض نقص التعري الذي تركته والدتها الراقصة فيفي عبده.

وقال آخر كأنها تعدنا إنها ستكمل مسيرة والدتها بالتعري و الرقص. وتخبرنا إن لا نزعل على مرض والدتها وعجزها التام عن الحركة فهناك خليفتها جاهزة.

وكانت قد أصيبت الراقصة فيفي عبده بمرض في خصرها وأقدامها أقعدها عن الحركة و الرقص. وقامت بعمل علاج طبيعي في منزلها. وخرجت لتنفي الأنباء التي إنتشرت إنها مصابة بمرض خطير وأنباء وفاتها.

وقالت فيفي عبده في وقت سابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” عبر القناة الأولى، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم. “بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة. نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة”.