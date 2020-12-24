نسرين إمام تتسبب بجلطة للفنانة أصالة بعد نشر صور مستفزة جديدة

الدبور – نسرين إمام تسببت بجلطة للفنانة السورية أصالة هب و ٣ سيدات. وقد تصدر اسم نسرين إمام محركات البحث بما فعلته من كيد النساء وإثارة غضب الفناة أصالة لمجرد نشر صورة واحدة تسببت لها بجلطة.

ونشرت نسرين إمام صورة تجمعها بالمخرج الفلسطيني طارق العريان وعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان. وعليا مرسي، شقيقة المنتج تامر مرسي. عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام» لتبادل الصور والفيديوهات وعندما شاهدتها أصالة انتابها الغضب. وخرجت عن صمتها.

وأعادت أصالة نشر صورة إمام وأرفقتها بتعليق قائلة: وقالت إن تفاصيل هذه الصورة بشعة. كما اتهمت نسرين إمام بأنها تشجع على الظلم والجحود.

واتهم عدد من المتابعين الفنانة نسرين بتعمد إثارة غضب الفنانة السورية أصالة نصري. وعلق الكثير منهم تضامنا مع أصالة. وهاجم البعض طارق العريان نفسه بإعتباره زير نساء ولا يشبع. واستمرت المعركة لأكثر من ٢٤ ساعة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقالت بعض المصادر أن الفنانة أصالة تعاني من حالة نفسية صعبة وقت نشر الصورة. ومنهم من وصل إلى إنها أصابتها جلطة ونقلت للمستشفى. ولم يتأكد الدبور من أي من الأخبار التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل حتى كتابة هذا الخبر.

و خرجت الموديل السورية نيكول سعفان، عن صمتها بشأن الاتهامات التي وُجهت إليها بأنها السبب الرئيسي وراء وراء طلاق المخرج الفلسطيني المقيم في مصر طارق العريان، والفنانة السورية أصالة نصري.

وكان نشطاء على التواصل الاجتماعي، شنوا هجوما على نيكول على خلفية تداول صورة تجمعها بطارق العريان خلال تواجدهما في حفل بمناسبة ”الكريسماس“.

وقالت نيكول عبر حسابها في ”إنستغرام“، إن طارق العريان ”لم يكن سعيدًا في حياته مع أصالة، والمشكلات التي وقعت بينهما كانت سببًا في طلاقهما“. وأكدت أنها ”لم تكن على علاقة بطارق عندما كان متزوجا من أصالة“.

ونسرين إمام ولدت في 22 يناير 1986، ودرست في الأكاديمية البحرية بالقاهرة، وعقب التخرج فضلت العمل في مجال التمثيل. وكانت أولى تجاربها أمام الفنان عمر الشريف في مسلسل بعنوان (حنان وحنين) إنتاج عام 2007.

توالت بعد ذلك أعمال نسرين الفنية. إذ شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها: «قلب ميت»بطولة شريف منير، و«مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة»، للفنان محمد هنيدي.