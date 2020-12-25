ضاحي خلفان ينافس ماغي فرح وهذه أبرز نبوءات العام القادم! شاهد

الدبور – ضاحي خلفان شرطي مرور دبي يبدو إنه وجد ضالته في عمل جديد. واصبح ينافس ماغي فرح في نشر ما يقوله الفلك كل عام. وتفرغ ليصبح أكبر دجال في العالم العربي خصوصا مع موجة التطبيع ولتسلية سياحة الدعارة التي تصله من دولة الإحتلال.

وأثار ضاحي خلفان كالعادة سخرية النشطاء على مواقع التواصل كعادته. حيث يتابعه الكثير من النشطاء من باب السخرية والضحك بعيدا عن أخبار كورونا و التطبيع.

ونشر خلفان سلسلة من التغريدات بعنوان “بايدن والرئاسة القادمة”. قال فيها: “سيظهر بايدن أن سياسة ترامب في التعامل مع الملف الإيراني خاطئة. وقد يطرح تعديلات لبعض البنود فقط لذر الرماد في العيون للرأي العام، لتقبل ايران بها. وقد يصعّد بايدن من تعامله مع بعض الدول العربية ويلمّح لمشروع الاخوان لزعزعة بعض الدول العربية”.

وأضاف: “سيضيع بايدن في بحر الصين، وسيحاول أن يتخذ موقفا أهدأ بغية الالتفاف على الصين او كبح جماح سرعة قطارها الاقتصادي، ولكنه لن يفلح”.

بايدن والرئاسة القادمة…

اولا : سيظهر بايدن ان سياسة ترمب في التعامل مع الملف الإيراني خاطئة..وقد يطرح تعديلات لبعض البنود فقط لذر الرماد في العيون للرأي العام. لتقبل ايران بها.

ثانيا : قد يصعد بايدن من تعامله مع بعض الدول العربية ويلمح بمشروع الاخوان لزعزعة بعض الدول العربية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2020

كما اعتبر أن مسيرة بايدن “ستكون مثقلة باعباء لا يقدر بحكم شيخوخته ان يتابع مجرياتها مما سيمكن النائب من لعب الدور البديل”.

وقال خلفان إن بايدن “يأتي بين عهدين: عهد فاشل لأوباما وعهد ناجح جدا لترامب. ولذلك لن يقلد ترامب وسيقع في خط سير اقرب الى أوباما، ولا يرقى لعهد ترامب”.

يأتي بايدن بين عهدين ..عهد فاشل لأوباما …وعهد ناجح جدا لترمب…ولذلك لن يقلد ترمب وسيقع في خط سير اقرب الى اوباما …ولا يرقى لعهد ترمب…وسط بين هذا وذاك. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 24, 2020

وأثار نبوءات خلفان حول عهد بايدن موجة من السخرية والجدل. حيث خاطبه مغرد يدعى أسامة إبراهيم التكريتي بقوله: “تفكيرك خاطئ تماما. هذه الإجراءات (واقصد التحول الحاد جدا عن سياسة الرئيس السابق والتي تصل الى حد الانقلاب عليها), لا يقوم بها رئيس منتخب في دولة ديمقراطية تحكمها وتديرها المؤسسات، بل يقوم بها جنرال عسكري قام بانقلاب عسكري على جنرال آخر واستلم الحكم منه في دولة من دول العالم الثالث”.

تفكيرك خاطئ تماما…هذه الإجراءات(واقصد التحول الحاد جدا عن سياسة الرئيس السابق والتي تصل الى حد الإنقلاب عليها) لايقوم بها رئيس منتخب في دولة ديمقراطية تحكمها وتديرها المؤسسات بل يقوم بها جنرال عسكري قام بإنقلاب عسكري على جنرال آخر واستلم الحكم منه في دولة من دول العالم الثالث.. — اسامه ابراهيم التكريتي (@dnUQIJBL8estkaC) December 24, 2020

وسخر الناشط هشام الفارس من حديث خلفان عن عهد ترامب الناجح، حيث أشار إلى أن ترامب قام بـ”نقض العهود والانسحاب من الاتفاق النووي، والانسحاب من أغلب المنظمات الدولية، فضلا عن حصار وتجويع الشعوب، وحماية من يدفع له أكثر، والغدر بالأكراد حلفاء أمريكا وتسليمهم للجيش التركي، كما ساهم في استفحال كورونا في امريكا، وازدياد حالات الاستقطاب الحاد والانقسام فيها. والقائمة تطول”.

عهد ناجح لترامب 🤣

نقض العهود و الانسحاب من الاتفاق النووي،الانسحاب من أغلب المنظمات الدولية،حصار و تجويع الشعوب،حماية من يدفع له أكثر ، الغدر بالأكراد حلفاء أمريكا و تسليمهم للجيش التركي،استفحال كورونا في امريكا،ازدياد حالات الاستقطاب الحاد و الانقسام في أمريكا …و القائمة تطول — Hisham Alfares 77 (@HishamAlfares77) December 24, 2020