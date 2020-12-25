يسرا في آخر لقاء قبل إصابتها بكورونا: أوقفت كل مشاهد البوس والاحضان بسبب كورونا

الدبور – الفنانة المصرية يسرا في آخر لقاء لها قبل إصابتها بفيروس كورونا كوفيد ١٩. ظهرت في تسجيل مسبق مع أبله فاهيتا في برنامجها «الدوبليكس» الذي عرض مساء الجمعة وتصدر محركات البحث حتى كتابة هذا الخبر.

ونحدثت يسرا عن الكثير من الأمور الشخصية و العامة وذكرياتها مع كبار الممثلين. حيث أن لها مشوار فني طويل امتد من أيام رشدي أبا وفاتن حمامة و عاشرت الكثير من أهل الفن الذي غادروا هذه الدنيا منذ زمن.

وتحدثت يسرا عن الفنان عادل إمام وعملها معه. مشيرة أنها نجحت من خلال ظهورها مع عادل إمام، وأنه الفنان الوحيد الذي توافق على أن يكتب اسمه قبلها. معتبرة أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لم تكن تستطيع رفضه. «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».

ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه. وأشارت أن أقرب صديقات لها في الوسط الفني هن إلهام شاهين وإيناس الدغيدي وليلى علوي.

وكشفت يسرا عن اسمها الحقيقي «سيفين محمد نسيم». مشيرة أن سيفين يعني «الوردة التي لا تموت». لافتة أن أصدقاءها ينادونها بـ«سيفا»، معتبرة أن هذا هو الاسم المفضل لديها ويناديها به أصدقاؤها المقربون وزوجها. وأوضحت أنها متزوجة من خالد صالح سليم ابن رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم. ولم تنجب أبناء ووصفت زوجها بأنه «مشهور أكتر مني».

وكشفت يسرا عن أعمالها الجديدة مشيرة أنها ستقدم فيلم بعنوان «ليلة العيد» سيناريو أحمد عبدالله واخراج سامح عبدالعزيز وتشارك معها في بطولته سميحة ايوب ونجلاء بدر وهنادي مهنى واحمد خالد صالح وسيد رجب. وأكدت يسرا حرصها على التباعد أثناء تصوير مشاهدها «مشاهد البوس والاحضان مرفوضة في زمن الكورونا».

وتذكرت يسرا الفنان الراحل رشدي أباظة «مفيش شياكة ولا ذوق ولا معاملة لست زي رشدي اباظة». كما تذكرت عمر الشريف «حدوتة مش هتكرر تاني أبدا جماله وشياكته والكلاس بتاعه وكان كاتم أسراري». وأيضًا الفنان الراحل أحمد رمزي «كان طيب ودمه خفيف وشربات».