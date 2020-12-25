فيروس كورونا يقضي على الثنائي يسرا و إيناس الدغيدي التي دعت لتشريع الزنا

الدبور – فيروس كورونا وخلال 24 ساعة قضى على الثنائي المثير للجدل يسرا و إيناس الدغيدي، المخرجة التي أثارت الجدل بأفلامها المثيرة. وحديثها عن تشريع الزنا لإنهاء جرائم الإغتصاب كما قالت أكثر من مرة.

مجزرة في مصر في الوسط الفني بسبب فيروس كورونا الذي شن هجومه على المشاهير من الوسط الفني وشخصيات سياسية. بعد رفض الكثير منهم الاعتراف بالفيروس وظل أكثرهم يمارس حياته بشكل طبيعي.

حيث كشفت مصادر إعلامية في مصر، الجمعة، عن وفاتين و7 إصابات لشخصيات سياسية وإعلامية وفنية، بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية وخاصة، بأن القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، توفي الجمعة جراء إصابته بالفيروس، بينما توفي أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك الخميس، متأثرا بالوباء.

وذكرت المصادر، ومن بينها صحيفتا “المصري اليوم” و”اليوم السابع” (خاصتان)، أنه تم كذلك الكشف عن إصابة 7 من مشاهير الإعلام والفن بالفيروس خلال 24 ساعة، وتم إخضاعهم للعزل.

وكشفت المصادر عن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يقدم برنامجه على القناة الأولى بالتليفزيون الحكومي، وكذلك الإعلامية دينا عبد الكريم.

كما أصيبت الممثلة يسرا والممثلون والمنتجون، كريم فهمي، وهشام جمال، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي. ويذكر إنها دعت لتشريع الزنا أكثر من مرة، وادعت إنها لم تحرم في الإسلام. وبل الزنا ينهي جرائم الاغتراب. ويجب تقنين بيوت الدعارة في مصر.

وحاليا تشهد مصر الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا في وتيرة الإصابات اليومية.

والخميس، أعلنت مصر تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس. في طفرة بعدد الإصابات منذ تصاعد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة.

وسجلت مصر إجمالا 128 ألفًا و993 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و260 وفاة، و108 آلاف و474 حالة تعاف.