ياسمين صبري تثير الجدل: مؤخرتي أفضل من مؤخرة هيفاء وهبي وبالدليل (صور)

الدبور – ياسمين صبري الممثلة المصرية التي صعدت مؤخرا بشكل سريع بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة. وأصبحت تثير الجدل بصور مثيرة تنشرها على صفحتها بعد مقولتها الشهيرة عندما سألت لماذا تزوجت أبوهشيمة قالت لأنه يضحكني.

أبوهشيمة الذي تزوج قبلها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويتنقل من جميلة إلى أخرى ليضحكها بأمواله وهداياه المميزةـ جعلها تهتم بنفسها أكثر حتى لا ينظر لغيرها لأنها تعلم إنه يعشق الجمال وبث روح الضحك بأمواله على أي فتاة جميلة.

فأصبحت تمارس الرياضة بشكل مكثف لتحافظ على جسمها ومفاتنها، وبل أصبحت تنشر صورها المثيرة لتثبت إنها أجمل من هيفاء وهبي بكثير وتستحق الضحك بأموال أبوهشيمة أكثر منها.

ومؤخرا نشرت صور مختلفة لمؤخرتها ولسان حالها يقول مؤخرتي أفضل وأجمل بكثير من مؤخرة هيفاء وهبي. وتستحق مؤخرتي الضحك أكثر من مؤخرة هيفاء وهبي التي أكلها الزمن و العمر. وعلق الكثير من متابعيها على طريقة الصور التي تنشرها سواء أثناء التدريب أو وهي تتمتع بضحك زوجها في المدن السياحية و السيارات الفارهة.

God is beautiful 🙏❤️ pic.twitter.com/D74uydQpBz — Yasmine Sabri (@yasminesabri) December 26, 2020

وتسائل أكثر من متابع لماذا تصر على تصوير مؤخرتها؟ وما هذه الموضة الجديدة من تصوير ومنافسة المؤخرات بين الفنانات؟ هل لجلب المزيد من الضحك أم للحفاظ على الضحك الذي بين أيديهن؟

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور للفنانة المصرية صبري والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضرتها. متسائلين فيها حول سر إصرار ياسمين صبري على تقليد هيفاء في ملابسها وظهورها أمام الجمهور.

وبيّنت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل فعلياً قيام صبري بارتداء عديد من الملابس والإكسسوارات تقليداً للفنانة اللبنانية، حيث بينت إحدى الصور ارتداء ياسمين لنفس الرداء مع زوجها أحمد أبو هشيمة، الذي كانت قد ارتدته قبلها الفنانة هيفاء وهبي.

ورأى البعض أن ياسمين تحاول أن تغيظ طليقة زوجها أبوهشيمة هيفاء وهبي، عبر تقليد ملابسها وصورها السابقة مع أبوهشيمة.

وتستمر الفنانة المصرية صبري في إثارة الرأي العام بين الحين والآخر، عبر أحداثها المتوالية، والتي كان آخرها ظهورها بصورة توحي بأنها حامل بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق هيفاء وهبي، ولكن لم تقم بالإعلان عن ذلك حتى اللحظة.

وكانت صبري قد احتفلت قبل عدة أيام بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قبل موعده بأشهر، حيث أقامت الفنانة المصرية حفلاً بسيطاً بشكل رومانسي، جذب اهتمام الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما تسبب في توجيه انتقادات للثنائي.