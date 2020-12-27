شاهد السعودية هند القحطاني تحتفل “بالكريسميس” على الوحدة ونص مع ابنتها

الدبور- نشرت الناشطة السعودية هند القحطاني المثيرة للجدل، فيديو على حسابها على موقع سناب وهي تحتفل بعيد الكريسميس ترقص رقصة مثيرة مع ابنتها كعادتها في إثارة الجدل في كل ظهور لها.

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع بين متابعي وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة. وعلق الكثير منهم على مقطع الفيديو كالعادة بين معترض ومستغرب وداعي لها بالهداية.

هند القحطاني تُبهرنا برقصها وتبدو كالغزال الشارد🥺❤️ pic.twitter.com/GTiKcoSM1n — سناب المشاهير 🎥 (@lmshhyr) December 27, 2020

وتثير السعودية هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة منذ طلاقها وهروبها مع أولادها. تثير الجدل بالعادة في كل فيديو تنشره خاصة عن بناتها وتعليمهم الرقص للعامة بطريقة مثيرة.

وظهرت “هند” أيضا قبل أيام وهي تستعرض فساتين بعضها أظهر مفاتن جسدها، بطريقة فاضحة، فيما يبدو أنّه إعلان لأحد المتاجر الخاصة بالفساتين .

وأثار عرض هند القحطاني للأزياء سخرية المتابعين. وقال أحدهم: ” اللبس يفشل والعرض يفشل ولاحول ولاقوة الا بالله”. فيما قال آخر: “العجوزة هذي الفلوس هبلتها”. وكتب ثالث: “ويجونك الاغبياء يقولون ليه تنتقدونها بس عشان اخذت عيالها وهربة فيه تبي تربيتهم وتصرف عليهم لكن ما نقول الا خوش تربيه وخوش مصدر دخل عندها”.