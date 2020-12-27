فيفي عبده بدل التوبة وهي عاجزة تنشر فيديوهاتها الخليعة القديمة لتتحسن نفسيتها

الدبور – منذ مرض الراقصة المصرية فيفي عبده وعجزها عن الحركة. بعد إصابتها بمرض غريب غير معروف في أرجلها وخصرها، أقعدها عن الحركة تماما، وهي تنشر فيديوهات قديمة لها وصور كانت قد نشرتها من قبل وأثارت ضجة وقتها.

وبدل أن تتوب وترجع إلى الله تطلب منه الشفاء وتخفيف المرض عنها كما علق الكثير من متابعيها. خرجت لتذكر بما كانت تقوم به من إثارة قبل مرضها.

وأعادت فيفي عبده التي حصلت على لقب الأم المثالية من بين كل نساء مصر. أعادت نشر صور مثيرة لها وهي شبه عارية. وأعادت نشر أيضا فيديوهات اعتبرها البعض غير لائقة لا لسنها ولا للمشاهدين بهذا المنظر و العالم يمر بأصعب الأوقات والإختبارات بسبب جائحة كورونا وما تسببت به للبشرية.

وتابع الدبور حساب الراقصة فيفي عبده على موقع انستغرام لتبادل الصور و الفيديوهات. فوجدنا إنها تعيد نشر صور وفيديوهات قديمة بشكل يومي تقريبا.

وعلقت إحدى المقربات منها إنها تقوم بنشر تلك الفيديوهات الخليعة و القديمة لتتحسن نفسيتها التي تدمرت بسبب عجزها عن ممارسة أكثر أمر تعشقه وهو الرقص واللبس. وجاء هذا بناء على نصيحة طبيبها وأقارب لها منهم ابنتها التي بدورها قامت بنشر المزيد من تلك الصور لها.

ونشرت بالامس فيديو وهي ترقص على أغنية عراقية. وعلقت عليها نفس التعليق القديم عندما نشرت ذلك الفيديو منذ أشهر. وقالت كما لسع الدبور: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا بحبك اوي ‏يا جماعة أنا بحب العراق اوي والمطرب المغني لاف يو”

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