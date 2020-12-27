مستشار بن زايد: جيش الإمارات قادر على تحرير الجزر وهزيمة إيران بـ 48 ساعة فقط

الدبور – في تغريدة جديدة من الفكاهات التي ينشرها مستشار ولي عهد أبوظبي بن زايد، قال إن الإمارات لو أرادت تحرير جزرها المحتلة من قبل إيران لفعلتها ب ٤٨ ساعة فقط وألحقت هزيمة كبيرة في إيران. ولكن الإمارات لا تريد إستخدام القوة.

وتفضل الإمارات حسب ما صرح به عبد الخالق عبد الله الأكاديمي المقرب من بن زايد، تفضل استخدام السياسة مع إيران وليس القوة. وتفضل أن تنظر ٤٨ عاما إضافية لعل إيران تقتنع وتسلك الجزر لدولة الإمارات لوحدها.

حيث قال عبد الخالق عبد الله كما لسع الدبور ما نصه: “ستسترد الإمارات جزرها المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عاجلا أم آجلا. وهي أكبر من ان تستفزها إيران بزيارات بهلوانية أو تستدرجها لمواجهات عبثية.”

وأضاف بتغريدته المضحكة ما نصه: “ولو رغبت الإمارات في تحرير جزرها بالقوة لتم ذلك خلال 48 ساعة لكنها تفضل النهج الدبلوماسي والقانوني العاقل حتى لو استمر 48 سنةً وأكثر”

ستسترد الإمارات جزرها المحتلة طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عاجلا أم آجلا وهي أكبر من ان تستفزها إيران بزيارات بهلوانية أو تستدرجها لمواجهات عبثية ولو رغبت الإمارات في تحرير جزرها بالقوة لتم ذلك خلال 48 ساعة لكنها تفضل النهج الدبلوماسي والقانوني العاقل حتى لو استمر 48 سنةً وأكثر pic.twitter.com/RnN8xp9312 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 27, 2020

التغريدة أثارت سخرية جميع متابعي الأكاديمي من باب الضحك. ومتابعة ما يجود به من سخرية كل فترة وفترة لا أكثر. الدبور تابع يعض التعليقات الساخرة وينشرها لكم هنا.

ما سمع طول صوتك 😂😂😂 pic.twitter.com/i8gOCehrxD — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) December 27, 2020

وقال ناشط عماني ما نصه: “حكومة مسخرة مضحكة الشعوب”. بينما قال ناشك يمني ما نصه: “اول مرة اعرف انكم عقلاء وماعندكم اي تهور لإسترداد ارضكم. لكن عند إحتلال اراضينا وجزرنا وموانينا اقتلعتم حتى الاشجار والاحجار مااجبنكم واذلكم”

وقال ناشط آخر أيضا ما نصه: “ما هذه الرحمة؟ الحقيقة إن تحرير جزركم من إيران بالقوة خلال 48 ساعة زمن طويل. لا تتحمل الأمة العربية الصبر طول هذه المدة فعسى أن يتم ذلك خلال 48 دقيقة ! ? أهل العقول في راحة”

وقال ناشط آخر بتعليقه الذي أرفق به صورة قديمة لصحيفة الرأي العام الكويتية: “انت في الاول اقطع العلاقات كاملة معها. والغي جميع الاتفاقيات التجارية وبعدين قول في 48 ساعة بتستردها يا احفاد عنترة”

انت في الاول اقطع العلاقات كاملة معها والغي جميع الاتفاقيات التجارية وبعدين قول في 48 ساعة بتستردها يا احفاد عنترة pic.twitter.com/cILVncXZpA — abomahmoud (@abomahm09614070) December 27, 2020