السعودية فوز العتيبي تصور تفاصيل العلاقة الحميمة وتقول ضمن الضوابط الشرعية!

الدبور – فوز العتيبي الناشطة السعودية المثيرة للجدل نشرت فيديو رقص مخل وغير أخلاقي بملابس فاضحة كعادتها. ولكن هذه المرة مع مقطع الفيديو المثير علقت وقالت أن رقصها الفاضح وجميع فيديوهاتها التي تنشرها من ضمن الضوابط الشرعية، في إستهزاء واضح للدين. الامر الذي أثار ضجة واسعة بين متابعينها.

وظهرت فوز العتيبي المثيرة للجدل كغيرها من جيل الفاشينيستات الموضة الجديدة للخلاعة وقلة الأدب. ظهرت وهي ترقص مع زوجها بطريقة مثيرة وبلبس مثير. ووضحت أن الذي ترقص معه هو زوجها وليس صديقها وقالت كل شيء أقوم به ضمن الضوابط الشرعية.

وعلق الكثير على الفيديو الذي تم تداوله في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي. حيث قال أحدهم وكأن الضوابط الشرعية تقول لك الرقص للعامة بشكل فاضح حتى لو كان مع زوجك. وقال آخر ماذا تبقى صوري لنا علاقتكم الحميمة فهو زوجك وعلاقتكما ضمن الضوابط الشرعية!.

#فوز_العتيبي: ترا اللي ارقص معه زوجي مو البوي فريند يعني ما سويت شيء حرام كل شيء اسويه وفق الضوابط الشريعة. pic.twitter.com/kb8CGVaO3z — الوطن اليوم (@alwatantoday5) December 27, 2020

واعادت فوز العتيبي وزوجها على إثارة الجدل في الفيديوهات التي يتم نشرها وعلى تحررها الزائد عن اللزوم، من خلال ظهورها ونشر كل تفاصيل حياتها مع زوجها حتى العلاقة الحميمة و القبلات الحارة.

وكانت قد نشر مقكع فيديو للحظة إستقبالها لزوجها وقالت بعد فراق ٦ أشهر بسبب كورونا أخيرا التقينا. وقفزت في الفيديو على زوجها وحضنته في الشارع بفستان أحمر قصير أظهر مفاتنها. وهو مشهد لم يعتد عليه الشعب الخليجي ولا السعودي خاصة. ومستهجن بين الناس حتى بعد إنفتاح بن سلمان وعزوة الترفيه التي يرفضها معطم الشعب المحافظ.

باركوا لي أخيرا تم لم شملنا بعد ست أشهر فراق بسبب حظر السفر الله يلم شمل كل المحبين على خير 🤍#فوز_العتيبي #الحالات_الاستثنائية pic.twitter.com/k2bRW0oXXj — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) November 10, 2020

فوز العتيبي وتفاصيل علاقتها الحميمة

وقبل يومين نشرت فيديو لمشاركتها مع زوجها إحتفالات عيد الميلاد، ورقصت وقام زوجها بكل فخر بتصويرها للعامة وعرضها لهم. وعلقت على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “مبادرة جميلة منا كمسلمين لمشاركة اخواننا المسيحيين في أعيادهم عيد #ميلاد_مجيد لأخواننا المسيحيين في كل مكان”

مبادرة جميلة منا كمسلمين لمشاركة اخواننا المسيحيين في أعيادهم عيد #ميلاد_مجيد لأخواننا المسيحيين في كل مكان🎄 pic.twitter.com/Tj5Pktl2OF — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 26, 2020

الرجال عاطفيين يسهل خداعهم 😹 pic.twitter.com/EtQvkD5gmE — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 24, 2020