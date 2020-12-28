فوز العتيبي تصور تفاصيل العلاقة الحميمة مع زوجها وتقول ضمن الضوابط الشرعية
فوز العتيبي تصور تفاصيل العلاقة الحميمة مع زوجها وتقول ضمن الضوابط الشرعية
فيديوفيديوالصورة أحلى

السعودية فوز العتيبي تصور تفاصيل العلاقة الحميمة وتقول ضمن الضوابط الشرعية!

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – فوز العتيبي الناشطة السعودية المثيرة للجدل نشرت فيديو رقص مخل وغير أخلاقي بملابس فاضحة كعادتها. ولكن هذه المرة مع مقطع الفيديو المثير علقت وقالت أن رقصها الفاضح وجميع فيديوهاتها التي تنشرها من ضمن الضوابط الشرعية، في إستهزاء واضح للدين. الامر الذي أثار ضجة واسعة بين متابعينها.

وظهرت فوز العتيبي المثيرة للجدل كغيرها من جيل الفاشينيستات الموضة الجديدة للخلاعة وقلة الأدب. ظهرت وهي ترقص مع زوجها بطريقة مثيرة وبلبس مثير. ووضحت أن الذي ترقص معه هو زوجها وليس صديقها وقالت كل شيء أقوم به ضمن الضوابط الشرعية.

وعلق الكثير على الفيديو الذي تم تداوله في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي. حيث قال أحدهم وكأن الضوابط الشرعية تقول لك الرقص للعامة بشكل فاضح حتى لو كان مع زوجك. وقال آخر ماذا تبقى صوري لنا علاقتكم الحميمة فهو زوجك وعلاقتكما ضمن الضوابط الشرعية!.

إقرأ أيضا: مستشار بن زايد: جيش الإمارات قادر على تحرير الجزر وهزيمة إيران بـ 48 ساعة فقط

واعادت فوز العتيبي وزوجها على إثارة الجدل في الفيديوهات التي يتم نشرها وعلى تحررها الزائد عن اللزوم، من خلال ظهورها ونشر كل تفاصيل حياتها مع زوجها حتى العلاقة الحميمة و القبلات الحارة.

وكانت قد نشر مقكع فيديو للحظة إستقبالها لزوجها وقالت بعد فراق ٦ أشهر بسبب كورونا أخيرا التقينا. وقفزت في الفيديو على زوجها وحضنته في الشارع بفستان أحمر قصير أظهر مفاتنها. وهو مشهد لم يعتد عليه الشعب الخليجي ولا السعودي خاصة. ومستهجن بين الناس حتى بعد إنفتاح بن سلمان وعزوة الترفيه التي يرفضها معطم الشعب المحافظ.

فوز العتيبي وتفاصيل علاقتها الحميمة

وقبل يومين نشرت فيديو لمشاركتها مع زوجها إحتفالات عيد الميلاد، ورقصت وقام زوجها بكل فخر بتصويرها للعامة وعرضها لهم. وعلقت على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “مبادرة جميلة منا كمسلمين لمشاركة اخواننا المسيحيين في أعيادهم عيد #ميلاد_مجيد لأخواننا المسيحيين في كل مكان”

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
لسعات

تقرير أمريكي: ابن زايد يضحي بالشعب اليمني من اجل تطبيع السعودية مع الإحتلال.. هذا ما…

فيديو

فيديو فاضح لفتيات سعوديات من داخل بار في بلاد الحرمين ومن يعترض يعتقل!

عش الدبابير

فيديو مسرب عن جحيم المعتقلات السعودية وما يحصل فيها يثير ضجة عالمية

فيديو

مقطع فيديو فاضح للكويتية روان بن حسين يثير حالة من الغضب في وسائل التواصل

عش الدبابير

غادة عويس ضربت الشيطان ابن زايد والهاكرز ابن سلمان بحجر واحد (فيديو)

لسعات

سعودي هاجم وزير خارجية سلطنة عمان بلفظ قبيح والشاهين العماني يقصف بقوة (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.