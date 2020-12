صحيفة أمريكية تكشف المستور في قضية لجين الهذلول: بن سلمان مرعوب!

الدبور -كشفت صحيفة أمريكية الرعب الذي يعيشه ولي عهد السعودية بن سلمان بعد فوز الرئيس المنتخب بايدن وقرب تسلمه الحكم الشهر القادم. وشعر بالإحراج من تصريحته السابقة بشأن إعتقال لجين الهذلول القضية التي تسبب له صداعا مزمنا أينما حل وأينما ذهب.

ولينهي بن سلمان من قضية لجين الهذلول مع حفظ ماء وجهه عندما قال هي تحاكم ولدينا قضاء مستقل. فهو لا يستطيع الإفراج عنها بشكل مباشر ولا يستطيع إعتقالها للأبد، وبالطبع القتل مستبعد في هذه الفترة. فقام بأمر القضاء المستقل بإجراء سلسلة محاكمات سريعة ومتتالية لتخفيف الحكم عليها والإفراج عنها من خلال القضاء المستقل.

حيث كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الحكم، “المخفف وفقا لمدته ومنطوقه قياسا إلى المدة التي قضتها المحكوم عليها في الاعتقال”، الذي أعلنته السلطات السعودية بحق الناشطة المعتقلة “لجين الهذلول”، جاء بأمر من ولي العهد “محمد بن سلمان”، بحسب ما أكده مستشارين في الديوان الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاندفاع كان واضحا من السعودية لإنهاء قضية “لجين” قبل قدوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”. حيث تم عقد 6 جلسات محاكمة للناشطة، على الأقل، خلال أسبوعين ونصف فقط، توجت بإصدار هذا الحكم. الذي عاقبها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر، وهو ما يعني وجوب إطلاق سراح “لجين” خلال شهرين تقريبا.

واعتبر التقرير أن هذا الأمر يشير إلى محاولة “بن سلمان” إزالة مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد انتقاد “بايدن” الواضح له. والتأكيد على عزمه إنهاء الدعم الكبير الذي قدمه سلفه “دونالد ترامب” له.

وأوضحت الصحيفة أن دعم “ترامب” لـ”بن سلمان” كان واضحا في فضيحة اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، رغم إدانة أعضاء الكونجرس الواضح لولي العهد، وهو ما دفع “بايدن” إلى التعهد بإعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة مع السعودية وحماية حقوق الناشطين حول العالم.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن قضية “لجين الهذلول” و”خاشقجي” كانتا من أكبر القضايا التي أبقت ضوءًا سلبيًا على المملكة. ما أعاق الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

ولكن حتى هذا الحكم المخفف بنظر بن سلمان و المجحف بحق الهذلول، لم يعجب الغدارة الامريكية الجديدة. مما يعني أن على بن سلمان الإفراج عن عنها وتعويضها فورا. حيث انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، الإثنين. الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول واصفا إياه بـ”غير العادل والمزعج”.

ونشر سوليفان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: “الحكم الصادر بحق لجين الهذلول من جانب السعودية لأنها ببساطة مارست حقوقها الكونية غير عادل ومزعج”. وتابع مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن في التغريدة نفسها قائلا: “مثلما قلنا سابقا، إدارة بايدن-هاريس ستقف بوجه خروقات حقوق الإنسان أينما حدثت”.

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur.

— Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 28, 2020