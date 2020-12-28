شاهد مغربي حاول إثبات خيانة زوجته وفشل وقبضت عليها الشرطة متلبسة داخل السيارة

الدبور – حاول زوج مسكين إثبات خيانة زوجته أكثر من مرة ولكنه فشل في كل محاولاته، بالرغم إنه متأكد إنها تخونه باستمرار. وكانت آخر مرة عندما ضبطها متلبسة داخل شقة صديقه وعندما أبلغ الشرطة، كانت عملية الجماع قد إنتهت واستطاعت الوجة الخائنة الهروب.

ولكن مع إستمرار الزوجة على إرتكاب الفاحشة مع أكثر من رجل، ومع إنها تعلم أن زوجها قد علم وكان لها فرصة التوبة إلا إنها أصرت على الاستمرار. وتشاء الأقدار أن يتم ضبطها متلبسة في واقعة أخرى داخل سيارة مع عشيقها. ولكن هذه المرة ليس من قبل زوجها بل من قبل الشرطة وبالصدفة.

فوقاحتها وصلت بها أن تمارس العلاقة الحميمة مع أحد الرجال في الشارع العام وداخل السيارة لعدم توفر المكان المناسب. ويتم ضبطها متلبسة هذه المرة بواقعة الزنا.

وفي التفاصيل، فقد تمكنت مصالح الدرك الملكي المغربية، بمنطقة العليين الغابوية نواحي الفنيدق في المغرب. من ضبط سيدة متزوجة كانت في وضعية لا أخلاقية رفقة عشيقها داخل سيارة خاصة في الشارع العام. كان رجل قد تقدم ببلاغ خيانة زوجته له.

ونقلت مواقع محلية عن مصادر. أن زوج المهتمة كان قد تقدم ببلاغ للمصالح الأمنية بمارتيل قبل بضعة أشهر، يتهمها فيه بخيانته رفقة شخص آخر داخل إحدى الشقق بالمدينة. لتقوم الضابطة القضائية بمداهمة المنزل، إلا أن المعنية بالأمر نجحت في الفرار في آخر لحظة من النافذة مستعملة غطاء فراش. تاركة خلفها أوراق ومفاتيح سيارتها، التي ظلت مركونة في الخارج. حيث لم يتم إثبات واقعة الخيانة الزوجية لغياب حالة التلبس، رغم أن الزوج رآها وهي تدخل إلى شقة عشيقها.

هذا وشاءت الأقدار الإلاهية أن تقع الزوجة في ذات الفخ مرة ثانية. لكن هذه المرة تم اعتقالها متلبسة من طرف عناصر الدرك الملكي. حيث من المنتظر أن تحال على النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات.