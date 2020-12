شاهد أخر ما قاله المخرج حاتم علي قبل وفاته وأبكى الجميع (فيديو)

الدبور – فجع الوسط الفني و العالم العربي بوفاة المخرج السوري حاتم علي صاحب التغريبة الفلسطينية، المسلسل الذي كان أول عمل يوثق القضية الفلسطينية بعمل درامي. والذي أقلق الإمارات فقامت بمنعه من جميع منصاتها و المنصات السعودية التي تسيطر عليها بعد التطبيع مع الإحتلال. في محاولة فاشلة لمحو التاريخ وصناعة تاريخ جديد للإحتلال كما تحاول مع نفسها في المنطقة وفشلت.

ونشر العديد من الفنانين و الإعلاميين تغريدات التعزية و الصدمة برحيل رجل خلوق مثقف مبدع في عمله ترك إرثا فنيا مميزا للأجيال القادمة.

ونشر المدون “سامر جبر” صديق الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر. تسجيلاً صوتياً قال إنه كان الرسالة الأخيرة من المخرج السوري الراحل حاتم علي. والذي فُجعت الأوساط الفنية العربية بوفاته الثلاثاء، على إثر نوبة قلبية مفاجئة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المخرج السوري خلال حديثه مع سامر في الرسالة التي قام بنشرها ورصدته (وطن)، إنه لا زال في مدينة مونتريال وبانتظار انتهاء الحجر حتى يعود للعمل.

وكان نص حديث المخرج حاتم علي لصديقه:”أهلين سامر صباح الخير يا حبيبي، عندنا هون الوقت لسا بدري بس أنا بصحى بكير، وانا بمونتريال مثل ما بتعرف وماشي الحال الحمد لله، طمني عليك بكل الأحوال تسلم يا حبيبي وإن شاء الله نلتقي بأقرب وقت”.

وعلق سامر جبر على الرسالة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بتويتر: ” الرسالة الصوتية الأخيرة من الصديق المبدع حاتم علي الأستاذ الجميل الذي غير مسار الإبداع الدرامي”

وأرفق سامر تغريدته بأسماء عدد من أعمال الراحل حاتم علي:” #التغريبة_الفلسطينية #الزير_سالم #ربيع_قرطبه #ملوك_الطوائف #الملك_فاروق #عمر والكثير الكثير ، كنا نحضر لعمل جديد ولكن قدر الله كان أعظم”.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين والأردن وعموم الوطن العربي، حالة من الحزن الكبير على رحيل المخرج السوري، الذي لمع اسمه ودوره في مسلسله الشهير “التغريبة الفلسطينية” والذي مثل معايشة واقعية لألم الشعب الفلسطيني ونكبته عام 1948، إضافة لأدواره البارزة في الدراما السورية وأعماله التي لقت نجاحاً كبيراً على المستويات كافة.

وقال موسى العمر بتغريدة لسعها الدبور ايضا: “وفاة اسطورة الاخراج الدرامي السوري حاتم علي بأزمة قلبية في مصر … من اعماله الخالدة .. مسلسل “عمر” وربيع قرطبة وملوك الطوائف وصقر قريش وعشرات الأعمال الرائعة التي تركت أثراً في نفوسنا وسلوكنا .. رحمه الله ..”

وكتبت الإعلامية في قناة الجزيرة إيمان عياد ايضا: “حتى آخر ساعاتها تفجعنا 2020 برحيل المخرج السوري حاتم علي. الذي ملأ الذاكرة بجميل أعماله من الزير سالم، وربيع قرطبة، وتغريبة الفلسطيني من الألف إلى الياء.. موتٌ مفجع لكن عزاءنا أن صاحب القضية لا يغيب وإن غطوه بأطنان من الرمال.. إلى رحمة الله”

May your soul rest in peace#التغريبة_الفلسطينية #حاتم_علي pic.twitter.com/d8GPnJofSr

— mohannad Abo Omar (@digital84m) December 29, 2020