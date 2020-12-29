شاهد بالفيديو فضيحة الموديل السعودية (آش Ash) التي هزت مواقع التواصل

الدبور – إنتشر مقطع فيديو فضيحة الموديل السعودية (آش Ash) والتي أثارت ضجة واسعة في الفترة الأخيرة كغيرها من المجموعة الكبيرة من الفتيات من السعودية ممن يطلق عليهن موديل أو فاشينيستا. وما هو إلا غطاء للفحش ونشر الرذيلة بين الشباب حسب الخطة الجديدة للترفيه في السعودية الجديدة.

فضيحة الموديل السعودية (آش Ash) الأخيرة أثارت ضجة واسعة في وسائل التواصل الغجتماعي بعد نشر مقطع فيديو لها. وعلق الكثير من النشطاء على إنها تعدت الخطوط الحمر بل تجاوزت الأدب و الأخلاق وحتى الدين بعد هذا المقطع.

وطالبت الموديل السعودية (آش Ash) في مقطع فيديو واضح عبر حسابها بتطبيق سناب شات في تصريح صادم عن رغبتها في تعدد الأزواج.

وقالت في مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر مختلف المنصات ولسعه الدبور : “أنا لو علي ما أتزوج واحد. أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري.. يعني شيء حلو أن عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة”.

وأضافت السعودية (آش) : “أنا رجل واحد لا يكفيني التعدد يناسبني أحس أنى أخون زوجي”.

وعبر المغردون عن صدمتهم من الفيديو الذي نشرته (آش) وجرأتها بالاعتراف بأن رجلاً واحداً لا يشبعها. وحتى لا تخون زوجها تريد الزواج من ٥ رجال ومن مختلف الجنسيات لتتذوق الإختلاف. وتساءلوا هل رأت عائلتها هذا الفيديو أم لا؟

وتتعمد السعودية (آش) إثارة الجدل بالفيديوهات التي تقدمها فقد ردت من قبل على أحد متابعيها بعد أن انتقدها وقالت إن عائلتها تبرأت منها ومن تصرفاتها المخزية. وردت الموديل آش بفيديو في حينها قائلة: “أنا أجمل فتاة في الخليج، وكل الرجال في الخليج يتمنوني، جمال وعقل وأخلاق”

وحول قوله لها “أصلا أهلك شكلهم متبرين منك من اشتهرت ما شفناك في السعودية هذا اذا عندك أهل”، ردت (آش): “أهلي ليسوا متبرئين مني، ولكن لا يوجد طائرات تدخل السعودية، هل تتذكر كورونا؟ أم أنك لست معنا في كوكب الأرض؟”.