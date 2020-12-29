فيفي عبده تعرض ….. بكل وقاحة حتى وهي على فراش الموت شاهد

الدبور – فيفي عبده الراقصة والأم المثالية التي أصابها الجنون في نهاية عمرها. لم تصدق حتى اللحظة إنها تقترب من الموت كل يوم أكثر من الذي قبله. وحتى وهي على فراش الموت وتعاني العجز قامت بكل وقاحة بنشر صورة لمؤخرتها من جديد.

وظهرت فيفي عبده في الصورة التي نشرتها بالأمس على حسابها على موقع تبادل الصور إنستغرام. بفستان قصير وقد أدارت مؤخرتها للصورة لتنشرها للعامة. وعلقت عليها كعادتها بحبكم أوي من مصر أم الدنيا.

وكانت عبده قد نشرت هذه الصورة في السابق وأعادت نشرها مجددا وهي مازالت على فراش الموت. تعاني العجز وعدم الحركة بسبب مرض أصاب قدميها وخصرها حرمها من الرقص ونشر الصور الجديدة.

وقامت بإعادة نشر أبشع صورها قبحا وأكثرهم خلاعة على حسابها. الأمر الذي أثار غضب متابعيها وعلق الكثير منهم عليها باستغراب. كيف أن الزمار يموت والمزمار بثمه. والأم المثالية تصر على الموت وهي ترقص وهي بمظهر غير أخلاقي.

الدبور لسع الصورة من حسابها وبعض التعليقات التي دعت لها بالهداية. ومنهم من سخر منها وقال لها اتلمي يا وليه ده انت عديتي الستين. وقال آخر ألم تتعظي من مرضك؟ بدل أن تتوبي تستمري بالفسق.

وعلق أخر بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “اتقوا الله يا عالم الست فيفي بتموت و انتو بتنشروا ف حسابها ربنا يثبتها عند السؤال قولوا امين”.

إبنة فيفي عبده من تدير الحساب

وقال أحد النشطاء أن فيفي على فراش الموت وليس هي من تنشر الصور و الفيديوهات القديمة لها بل أبنتها التي تدير حسابها. وطلبوا منها التوقف و الدعاء لأمها بدل الإستمرار بنشر الصور.