لأول مرة: شاهد رسالة السلطان سعيد بن تيمور المؤثرة إلى ابنه السلطان قابوس بن سعيد

الدبور – رسالة السلطان بخط يده إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله. والتي كتبها قبل وفاته بشهرين، تنشر لاول مرة على وسائل التواصل الإجتماعي. حيث أثارت ردة فعل لدى النشطاء بعد أن قام بنشرها الأكاديمي و الباحث محمد الشعيلي من سلطنة عمان.

الرسالة المؤثرة التي كتبها السلطان سعيد بن تيمور الراحل لأبنه كانت قبل وفاته بشهرين. عبر فيها عن دوام التوفيق له، ونقل سلامه لوالدته وأخته.

الرسالة التي تم نقلها من كتاب عمان منذ الأزل، كما أفاد الباحث العماني بتغريدته التي لسعها الدبور، أثارت ردة فعل كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة وتم تداولها بشكل واسع.

حيث جاء فيها ما نصه: “ولدي العزيز قابوس بن سعيد بن تيمور حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد سررت بكتابك المحرر في هذا اليوم وبتمنياته الطيبة لي. راجيا لكم حسن الصحة و العافية، ودوام التوفيق في مستقبلك.”

وختم رسالته بقوله ما نصه: “وآمل أن تكون والدتك وأختك في صحة وعافية، مع سلامي الجزيل لهما، و السلام عليك كما بدأ”

وعلق الباحث و الأكاديمي محمد الشعيلي على صورة الرسالة التي أرفقها بتغريدته ما نصه: “رسالة مؤثرة تنشر لأول مرة من السلطان سعيد بن تيمور، قبل وفاته بأقل من شهرين، إلى ابنه السلطان قابوس، يعبر فيها عن دوام التوفيق له، ونقل سلامه لوالدته وأخته. رحمهم الله جميعا. من كتاب (عمان منذ الأزل) المدشن اليوم،اصدار مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا.”

رسالة مؤثرة تنشر لأول مرة من السلطان سعيد بن تيمور، قبل وفاته بأقل من شهرين، إلى ابنه السلطان قابوس، يعبر فيها عن دوام التوفيق له، ونقل سلامه لوالدته وأخته. رحمهم الله جميعا.

من كتاب (عمان منذ الأزل) المدشن اليوم،اصدار مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا. pic.twitter.com/ysNt0z9U4z — محمد الشعيلي (@m_alshuaili) December 30, 2020

الرسالة أثارت الكثير من التعليقات وإعادة النشر من قبل النشطاء في سلطنة عمان بعد أن أثرت فيهم وبتاريخ لا يمكن أن ينسى عن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله منذ توليه العرش حتى وفاته بداية هذا العام الحزين.

وعلق ناشط على الرسالة بقوله: “كان السلطان سعيد بن تيمور يتحدث كثيراً لابنه السيد #قابوس عن رغبته في تحسين حياة الرعية، ويعلن صراحة عن أمانيه حين تنبجس فيها نافورات النفط في #عمان ، إلا أن المشاريع المتفائلة لم تعد تشغل باله، فالوضع المقلق حول عمان فعل فعله، وغيّر من طبيعة السلطان سعيد.”

كان السلطان سعيد بن تيمور يتحدث كثيراً لابنه السيد #قابوس عن رغبته في تحسين حياة الرعية، ويعلن صراحة عن أمانيه حين تنبجس فيها نافورات النفط في #عمان ، إلا أن المشاريع المتفائلة لم تعد تشغل باله، فالوضع المقلق حول عمان فعل فعله، وغيّر من طبيعة السلطان سعيد. — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) December 30, 2020

ونشر ناشط آخر صورة السيدة اميمه بنت السلطان سعيد بن تيمور اخت السلطان قابوس بعد أن تسائل أحدهم إن كان فعلا للسلطان قابوس أخت أم لا.

وأعاد الكثير من النشطاء في سلطنة عمان نشر الرسالة التي اغتبروها مؤثرة وحسن تربية السلطان سعيد لابنه السلطان قابوس، وتدل ايضا على بر السلطان قابوس لأبيه رغم ما حصل، ولكنه كان يرى مصلحة السلطنة فوق الجميع، وهو ما حصل من إنفتاح وتطور طول فترة حكم السلطان قابوس رحمه الله.

رسالة مؤثرة تنشر لأول مرة من السلطان سعيد بن تيمور، قبل وفاته بأقل من شهرين، إلى ابنه السلطان قابوس، يعبر فيها عن دوام التوفيق له، ونقل سلامه لوالدته وأخته. رحمهم الله جميعا.

من كتاب (عمان منذ الأزل) المدشن اليوم،اصدار مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا https://t.co/6YUhoBluS4 pic.twitter.com/ZKmotFsrdc — Sami Al Balushi (@SamiAlBalushi20) December 30, 2020