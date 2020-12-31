شاهد كيف ظهر المخرج السوري حاتم علي قبل وفاته في الفندق ظهر عليه التعب

الدبور- تداول نشطاء صورة قيل إنها آخر صورة للمخرج السوري حاتم علي قبل وفاته مباشرة فيما يبدو. وكانت الصورة في الفندق الذي يقيم فيه في القاهرة. وكانت في بهو الفندق قبل صعوده إلى غرفته ولم يخرج بعدها حيث توفي فيها إثر أزمة قلبية.

وبعد أيام من وفاته، نشرت الناقدة الفلسطينية علا الشيخ على حسابها في “فيسبوك” صورة للمخرج الراحل حاتمعلي وأرفقتها برسالة مؤثرة.

وكتبت علا: “ما كان في أحلى من هيك صباح بس اليوم كتير سيئ مو قادرة أصدق أنك رحت. مو قادرة كل ما حد متلك من سوريا بروح بوجعني قلبي على سوريا أكتر”.

وأضافت: “سلم على مي سكاف مع السلامة حاتم علي وشكراً على التغريبة الفلسطينية، قلم حومرة، الفصول الأربعة، عصي الدمع وكتير أعمال ما بتنعد”. بحسب ما نقلت مجلة “لها”.

وتبين أن الصورة هي الأخيرة التي التقطت له أثناء وجوده في الفندق الكائن في منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة. حيث عثر عليه ميتاً في غرفته. وبدا فيها وهو يجلس على كرسي ويتصفح هاتفه الخلوي. وقد ظهر على شكله الكبر والتعب وكأنه تجاوز السبعين من العمر.

وتم تناقل الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي للمخرج السوري حاتم علي قبل وفاته. حيث عبّر الكثيرون عن صدمتهم وحزنهم بسبب الرحيل المفاجئ للمخرج الذي قدم أفضل الأعمال على المستوى العربي.