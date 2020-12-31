الممثلة العمانية فخرية خميس أبكت سلطنة عمان وتشعل مواقع التواصل (فيديو)

الدبور- الممثلة العمانية فخرية خميس أبكت العمانيين بمقطع فيديو بثته قبل دخولها عملية جراحية جديدة بسس تفشي مرض السرطان الذي أنهكها في معركة طويلة معه لم تنته بعد.

وقالت الفنانة فخرية خميس في المقطع الذي لقي تداولاً واسعاً بين المغردين والنشطاء العمانيين : “صبحكم الله بالخير متابعيني الكرام، جزاكم الله خير على كل دعاء دعيتوه لي بالشفاء، ربي يجعله في ميزان حسناتكم، ويشفي مرضاكم ويطوّل في أعماركم ويرحم أمواتكم ويبعد عنكم العين والحسد، ويا رب يكون عام 2021 عام الخير والصحة والأمانة وخالي من الأمراض يا رب العالمين.

وزادت الفنانة العمانية وقد بدى عليها التأثر والتعب والإرهاق: “متابعيني أنا الآن في مستشفى مسقط الخاص، في طريقي لغرفة العمليات لإجراء العملية، المتابع لحالتي رح يعرف كل التفاصيل، وإن شاء الله ألتقيكم بإذن واحد إذن ونتحدث عن تفاصيل كثيرة.”

وأضافت فخرية خميس في حديثها: “شكرا للبادرة الطيبة التي قدموها مستشفى مسقط، وعلى رأسهم مدير المستشفى المدير الطبي، وسنتحدث لاحقاً عن كل التفاصيل، بس بغيت أطمئنكم أني اليوم بإذن واحد أحد رح أعمل العملية، وأتمنى دعاءكم وما أستغني عنكم، تحياتي للجميع”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع إطلالة الفنانة العمانية، متمنين لها دوام الصحة والعافية، وداعين الله أن تخرج من العملية بخير وسلامة.

ومن تلك التعليقات قول أحد المغردين ما نصّه :” نسأل الله تعالى أن يسهل عليك وان يكلل العملية بالنجاح وان يشفيك شفاءا تاما لايغادر سقما وإن شاء الله تخرجي وانت في صحة وعافية”

نسأل الله تعالى أن يسهل عليك وان يكلل العملية بالنجاح وان يشفيك شفاءا تاما لايغادر سقما وإن شاء الله تخرجي وانت في صحة وعافية . — أبو المنذر المنذري (@saif_almanthari) December 31, 2020