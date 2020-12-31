شاهد شيريهان تودع السنة برقصة ساخنة في ليلة رأس السنة أثارت ضجة

الدبور – الممثلة والراقصة الإستعراضية المصرية شيريهان، و التي إعتزلت الفن منذ فترة طويلة، وأصبح ظهورها نادرا جدا في الإعلام و الوسط الفني. عادت في ليلة رأس السنة برقصة ساخنة أثارت ضجة واسعة في مواقع التواصل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة شيريهان تظهر فيه وهي ترقص رقصة ساخنة في حفل وداعي لعام 2020.

وكانت شيريهان شاركت المقطع عبر خاصية “ستوريز” التي تختفي بعد ٢٤ ساعة، فيما تناقله مغردون بعد ذلك. وتم تبادله عبر مختلف وسائل التواصل ولسعه الدبور كعادته ونشره على قناته على موثع يوتيوب.

وتظهر راقصة الفوازير وهي ترقص على أغنية “إنتي أي كلام”. وأثار المقطع ضجة على وسائل التواصل وعلق الكثير منهم على الفيديو الذي إعتبره البعض غير لائق لإسمها أو سنها الذي بلغت من العمر عتيا. فيما أعجب البعض بها وبروحها الخفيفة وكأنها لم تكبر.

بينما علق البعض على الحفلة نفسها في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر/ وظهورها و الحضور بدون كمامات بدون أي مسؤولية وهم المفروض قدوة للبعض.