الداعية السعودي إبراهيم المطلق يهتك عرض إمرأة مسلمة من أجل بن سلمان

الدبور – الداعية السعودي إبراهيم المطلق ومن أجل الفوز برضا ولي عهد السعودي بن سلمان أغضب الله بهتك عرض مسلمة وعلنا بدون خجل ولا خوف من الله ولا من المنصب الذي يمثله كإمام وداعية للإسلام ولكنه إسلام بن سلمان الجديد الذي أباح كل الموبقات من التقطيع إلى هتك عرض المسلمات.

فقد كتب إبراهيم المطلق والذي يقدم نفسه في موقع تويتر على إنه أكاديمي، داعية، إمام وخطيب، إعلامي، جامعة الإمام تخصص-دراسات إسلامية معاصرة،ت”دقيق”تيارات فكرية معاصرة-حركات إسلامية معاصرة-اهتماماتي-أمن فكري،وسطية واعتدال.”

وكتب تغريدة أثارت الجدل على حسابه ولسعها الدبور. أراد فيها كسب رضا بن سلمان وهاجم النائب المسلمة في الكونجرس إلهان عمر التي يكرهها سيدهم الاوحد ترامب. فإذا به يهتك عرضها ويرمي المحصنات والتي عقوبتها في الإسلام ٨٠ جلدة. جاء فيها ما نصه:

“الصومالية العربية المسلمة #الهان_عمر وبنت السفاح الأخ الشقيق هو الزوج العشيق. حتى بعض الحيوان لا يمكن يفعلها. الذئب انموذجا،باب ما جاء في نكاح الأخ الشقيق للحصول على الجنسية. تجربة أن يكون الخال أباً، إسلام #الاخوان_المسلمين لا تشمتوا واحمدوا الله على نعمة العقيدة والعقل”

التغريدة أثارت الكثير من الغضب بين النشطاء، فقد علق الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز وقال ما نصه: “قذفت عرض امرأة مسلمة هي وشقيقها من أجل خلافات سياسية، قبحك الله وعاملك بما تستحق، وأسأل الله أن يجازيك بعدله.”

قذفت عرض امرأة مسلمة هي وشقيقها من أجل خلافات سياسية، قبحك الله وعاملك بما تستحق، وأسأل الله أن يجازيك بعدله. https://t.co/GJgqzPPOuF — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) January 2, 2021

وقالت ناشطة أيضا مستغربة أن يخرج هذا الكلام من شخص داعية وإمام ويتحدث باسم الإسلام. حيث قالت ما نصه: “كيف يدعون الاسلام والتدين والقرب من الله وهم يرتكبون اعظم الذنوب من قذف للمحصنات وتكفير للناس وشتم ببذاءة ؟ حقا انهم شياطين على هيئة بشر”

وكتب له ناشط الآية التي تقول: “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.”

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. — Zakaria Bashe (@BinB3she) January 2, 2021

ويثير الداعية السعودي الكثير من الجدل بحديثه عن السياسة ومهاجمة كل من يخالف لآل سعود ولا يحتوي حسابه عن أي أمور تخص الدعوة و الإسلام.