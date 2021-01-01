إبراهيم المطلق أراد كسب رضا بن سلمان بغضب الله
إبراهيم المطلق أراد كسب رضا بن سلمان بغضب الله
فيديولسعات

الداعية السعودي إبراهيم المطلق يهتك عرض إمرأة مسلمة من أجل بن سلمان

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – الداعية السعودي إبراهيم المطلق ومن أجل الفوز برضا ولي عهد السعودي بن سلمان أغضب الله بهتك عرض مسلمة وعلنا بدون خجل ولا خوف من الله ولا من المنصب الذي يمثله كإمام وداعية للإسلام ولكنه إسلام بن سلمان الجديد الذي أباح كل الموبقات من التقطيع إلى هتك عرض المسلمات.

فقد كتب إبراهيم المطلق والذي يقدم نفسه في موقع تويتر على إنه أكاديمي، داعية، إمام وخطيب، إعلامي، جامعة الإمام تخصص-دراسات إسلامية معاصرة،ت”دقيق”تيارات فكرية معاصرة-حركات إسلامية معاصرة-اهتماماتي-أمن فكري،وسطية واعتدال.”

وكتب تغريدة أثارت الجدل على حسابه ولسعها الدبور. أراد فيها كسب رضا بن سلمان وهاجم النائب المسلمة في الكونجرس إلهان عمر التي يكرهها سيدهم الاوحد ترامب. فإذا به يهتك عرضها ويرمي المحصنات والتي عقوبتها في الإسلام ٨٠ جلدة. جاء فيها ما نصه:

“الصومالية العربية المسلمة #الهان_عمر وبنت السفاح الأخ الشقيق هو الزوج العشيق. حتى بعض الحيوان لا يمكن يفعلها. الذئب انموذجا،باب ما جاء في نكاح الأخ الشقيق للحصول على الجنسية. تجربة أن يكون الخال أباً، إسلام #الاخوان_المسلمين لا تشمتوا واحمدوا الله على نعمة العقيدة والعقل”

التغريدة أثارت الكثير من الغضب بين النشطاء، فقد علق الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز وقال ما نصه: “قذفت عرض امرأة مسلمة هي وشقيقها من أجل خلافات سياسية، قبحك الله وعاملك بما تستحق، وأسأل الله أن يجازيك بعدله.”

إقرأ أيضا: أكاديمي عربي يكشف: الإمارات وراء مجزرة مطار عدن وإعلامي يمني ينشر الدليل (فيديو)

وقالت ناشطة أيضا مستغربة أن يخرج هذا الكلام من شخص داعية وإمام ويتحدث باسم الإسلام. حيث قالت ما نصه: “كيف يدعون الاسلام والتدين والقرب من الله وهم يرتكبون اعظم الذنوب من قذف للمحصنات وتكفير للناس وشتم ببذاءة ؟ حقا انهم شياطين على هيئة بشر”

وكتب له ناشط الآية التي تقول: “وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.”

ويثير الداعية السعودي الكثير من الجدل بحديثه عن السياسة ومهاجمة كل من يخالف لآل سعود ولا يحتوي حسابه عن أي أمور تخص الدعوة و الإسلام.

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

شاهد الأمير السعودي النائم يتجاوب بعد غيبوبة دامت 15 عاما (فيديو)

عش الدبابير

شاهد ماذا فعل بن سلمان مع وزير المؤخرات عبد اللطيف آل الشيخ مع كل تطبيله؟

عش الدبابير

نهاية مروعة لعام 2020 في السعودية.. نحر مؤذن سعودي أثناء رفع أذان العشاء

عش الدبابير

أكاديمي عربي يكشف: الإمارات وراء مجزرة مطار عدن وإعلامي يمني ينشر الدليل (فيديو)

لسعات

صحيفة أمريكية تكشف المستور في قضية لجين الهذلول: بن سلمان مرعوب!

فيديو

السعودية فوز العتيبي تصور تفاصيل العلاقة الحميمة وتقول ضمن الضوابط الشرعية!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.