الكاتب مدحت العدل يهاجم الممثل المطبع محمد رمضان ويصفه بالجاهل (فيديو)

الدبور – الكاتب المصري مدحت العدل هادم الممثل المصري المطبع محمد رمضان، الذي أثار ضجة واسعة مؤخرا بعد تطبيعه في مدينة الدعارة و التطبيع دبي مع مغني من دولة الإحتلال الإسرائيلي. وخرج من القضية لعد ضغط الإمارات مثل الشعرة من العجين كما يقول المثل الشعبي المصري.

وقال المؤلف والسيناريست مدحت العدل أن هناك عبء يقع علينا وعلى الإعلام. أن قضية إسرائيل أصبحت فى الخلف، ويجب أن نعلم الأجيال القادمة أن إسرائيل هى العدو. وأضاف في حديثه: “حتى لو مش قادر تحاربها دلوقتى بعد 200 سنة تحاربها. ولو موعت القضية فأصبحت إسرائيل صديقة مش هيبقى فيه قضية بعد 300 سنة”.

وأضاف العدل خلال لقائه ببرنامج “نظرة”، على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامى حمدى رزق. إنه “يجب الجيل دا زى محمد رمضان لازم نذاكر له. الراجل مش فاهم إيه إسرائيل يعنى. لازم تشرحله دا وتفهمه، حاربها بالعلم والتقدم. بينا وبين تركيا عداء ولكن تظل تركيا دولة ذات حدود نختلف أو نتفق. لكن إسرائيل توسعية لو مش عارفه تاخدك دلوقتى هتاخدك بعد 100 سنة

وقاطعة الإعلامى حمدى رزق قائلا: “أنا فى رأيى لازم حد يفهمه”، ورد قائلا: “طبعا موافق جدا”. في موقف يدل على أن الممثل محمد رمضان جاهل ولا يعلم طبيعة دولة الإحتلال ولا يعلم ماذا تعني فلسطين بالأساس. وهو ما عرف عنه حبه للمال والشهرة بأي طريقة. وقد صدم من ردة الفعل بعد تطبيعه في دبي.

وتابع مدحت العدل: “لازم تعلم من هو عدوك ولو اعتبرته صديق يبقى موتت القضية”. ووجه رسالة للفنان محمد رمضان: “طول عمرى بدافع عنه وهو موهوب ولديه قبول يفرض عليه أن يتحسب لخطواته.

لما يبقى واحد زى محمد رمضان، ومن له تأثير على الناس يجب أن يتحسب لخطواته. أنت حد كويس راجع نفسك وإذا كنت أخطأت لازم تعتذر. وتمتلك شجاعة الاعتذار عما فعلته لأن اعتذارك يحل كل المشاكل، كلنا واقفين معاك وعاوزينك تمثل. وطول ما أنت ثابت على هذا الخطأ مش هنوقف معاك”.

وفى نفس السياق قال الشاعر جمال بخيت، إن فكرة الصفح عن الفنان محمد رمضان موجودة لديه شخصيا: “فكرة إن فنان غلط، بس إنه فهم إنه غلط”.