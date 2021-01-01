شاهد رانيا يوسف تفتخر بـ مؤخرتها بآية من القرآن “ربنا قال” وتثير ضجة واسعة (فيديو)

الدبور – لا تستطيع الممثلة المصرية رانيا يوسف التوقف عن إثارة الجدل بوقاحتها المعهودة جسديا ولفظيا في كل ظهور لها. ولا تستطيع الصمت لأكثر من أسبوع بدون أن تخرج وقاحتها للعلن في تحدي واضح ليس للشعب المصري بل للأمة الإسلامية هذه المرة.

فقد أبت الوقاحة أن تغادر رانيا يوسف. ففي سقطة جديدة وفي تصريح اعتبره الكثير استهزاء بالدين الإسلامي وإستهزاء في كلام الله الذي نسبته لمؤخرتها بطريقة مستفزة. أثارت حالة من الغضب بين أوساط النشطاء بشكل واسع.

و أدخلت الممثلة المثيرة للجدل رانيا يوسف آية قرآنية كريمة في سياق حديث غير لائق تماما بأي شيء يمت للمقدسات بصلة.

فردا على سؤال المذيع نزار الفارس حول تعمدها إبراز مفاتنها وبالتحديد مؤخرتها، قالت إن كل الفنانات يبرزن مؤخراتهن لكن أنا مؤخرتي مميزة.

رانيا يوسف تهين القرآن و المسيحية معا

ولم تكتف الفنانة المثيرة للجدل بهذا التصريح الجرئ لكنها أكدت للمذيع نزار فارس أنها قبل أن تخرج إلى الناس رأت مؤخرتها في المرآة و”لقيتها حلوة”. وتساءلت: لما يبقى عندك حاجة حلوة تخبيها ولا تظهرها للناس؟ أنا من رأيي أنه لما يبقى عندي حاجة حلوة “أما بنعمة ربك فحدث”.

وقالت رانيا يوسف: لما يبقى عندك بيت حلو أظهره. ولما يبقى عندك شغل حلو أظهره. فقال لها المذيع إن بعض الأشياء الحلوة حينما “تتخبى” يكون أجمل.

فردت عليه: من وجهة نظرك. أنما من وجهة نظري لما يبقى عندي حاجة حلوة أوريها للناس كلها. مش قصدي في الجسم لكن في كل حاجة. فقال لها المذيع: والمنتقدين فردت : وأنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش. اللي مش عاجبه استايل رانيا ميتابعنيش. وأنا طول عمري تربية مدارس راهبات وبسافر بره وعندي أصحاب أجانب كتير.

وكان أول ظهور لمؤخرة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي. وكشفت عن مؤخرتها بشكل واضح جدا حتى أصبحت حديث الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. الأمر الذي أعجبها لتستمر في إثارة الجدل في إظهار مؤخرتها. لتتحدى كل من انتقدها وأصبحت تتحدث عنها بشكل وقح وبفخر كل مرة.