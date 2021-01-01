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نهاية مروعة لعام 2020 في السعودية.. نحر مؤذن سعودي أثناء رفع أذان العشاء

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ختم العام الماضي أحداثه بجريمة مروعة في السعودية. حيث تم نحر مؤذن سعودي أثناء رفع أذان العشاء آخر صلاة في عام 2020.

و تعرض مؤذن مسجد بالسعودية للاعتداء عليه وطعنه بسكين في رقبته عدة طعنات ونحره حتى الموت.

وفي حي الحرازات بجدة، بينما كان يرفع أذان العشاء، دخل عليه شخصان من سكان الحي وقاما بالاعتداء عليه وطعناه في رقبته عدة طعنات بسلاح أبيض ونحراه وتركاه غارقًا في دمائه حتى فارق الحياة.

وذكر موقع (المرصد) أن المجني عليه مؤذن مسجد في مدينة جدة ويبلغ من العمر 60 عامًا.

وأوضح الموقع أن أحد الجناة قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية فيما بعد، فيما لا تزال أسباب ودوافع الجريمة غير واضحة حتى الآن، وفي انتظار صدور بيان رسمي من شرطة مكة لتوضيح كافة الملابسات.

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