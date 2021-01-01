شاهد ماذا فعل بن سلمان مع وزير المؤخرات عبد اللطيف آل الشيخ مع كل تطبيله؟

الدبور – كشف حساب مقرب من صناع القرار في السعودية الجديدة، عن ما فعله ولي عهد السعودية بن سلمان في وزير المؤخرات السعودي عبد اللطيف آل الشيخ.

وقال حساب العهد الجديد الذي يسرب معلومات حساسة من داخل قصور السعودية المغلقة وتصدق تسريباته بالعادة. قال كما لسع الدبور ما نصه:

“تسوية مالية تمت مع وزير المؤخـ.. عبداللطيف آل الشيخ. حيث أخذوا منه كل أراضيه، ولم يبقوا له شيء. والرجل نتيجة لذلك يعيش صدمة نفسية وصلت إلى مرحلة الهذيان. حتى أنه وفي إحدى الصلوات التي كان فيها إماما، سمعوه يقول “شالوا من عندي الأراضي”!”

تسوية مالية تمت مع وزير المؤخـ.. عبداللطيف آل الشيخ، حيث أخذوا منه كل أراضيه، ولم يبقوا له شيء، والرجل نتيجة لذلك يعيش صدمة نفسية وصلت إلى مرحلة الهذيان، حتى أنه وفي إحدى الصلوات التي كان فيها إماما، سمعوه يقول "شالوا من عندي الأراضي"! — العهد الجديد (@Ahdjadid) January 1, 2021

ومع أن وزير المؤخرات كما يطلق عليه في السعودية من أشد المطبلين لولي العهد السعودي، وبل تجاوز كل الحدود في دفاعه عن سياسات منشار سموه. إلا إنه لم ينجو من منشاره.

حيث تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا لوزير المؤخرات عبداللطيف آل الشيخ. يكيل فيه المديح والثناء لولي العهد السعودي في (وصلة تطبيل) جعلته محل سخرية واسعة من قبل النشطاء.

“آل الشيخ” الذي وصف ابن سلمان بأنه “آية هذا الزمان” ولم يتبقى إلا أن يعلنه خليفة للمسلمين، ظهر وفقا للمقطع المتداول وهو يعدد ما أسماها إنجازات عظيمة حققها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال: “الأمير محمد بن سلمان كله خير. يعمل ليلا نهارا لأجل تنمية هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره”. وأضاف أنه “أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية وحارب الإرهاب فعليا وليس في الإعلام. وقام بالإصلاحات التي رآها الجميع، والناس عنده سواسية”.

ويذكر أن لقب وزير المؤخرات حصل عليه من قبل النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي بعد مقولته الشهيرة التي أهان فيها الشعب السعودي بقوله: “الشعب بدون آل سعود لا يستطيع حماية مؤخرته”.

وكان الناشط الذي يغرد باسم مجتهد قد كشف في وقت سابق أيضا عن عدة تهم متعلقة بالفساد لـ”آل الشيخ” في عناوين مجملة. دون ذكر تفاصيل مطالبا متابعيه بالبحث وتفسير معلوماته الغامضة.

وقال في تغريدة سابقة لسعها الدبور ما نصه: “عبد اللطيف آل الشيخ لا يُعرف عنه إلا قصة “المؤخرة”. حقيقته سيئة لدرجة لا يليق الحديث عنها في ليالي رمضان. أعطيكم جمل متفرقة وعليكم الباقي – إمارة الرياض – أراضي/مخططات/عقار – علاقة خاصة وقديمة مع سلمان – مليارات – المغرب – طائرة خاصة – اوزبكستان – تسهيلات في الصالة الملكية – فساد”.

عبد اللطيف آل الشيخ لا يُعرف عنه إلا قصة "المؤخرة"

حقيقته سيئة لدرجة لا يليق الحديث عنها في ليالي رمضان

أعطيكم جمل متفرقة وعليكم الباقي

– إمارة الرياض

– أراضي/مخططات/عقار

– علاقة خاصة وقديمة مع سلمان

– مليارات

– المغرب

– طائرة خاصة

– اوزبكستان

– تسهيلات في الصالة الملكية

– فساد — مجتهد (@mujtahidd) June 5, 2018