شاهد الأمير السعودي النائم يتجاوب بعد غيبوبة دامت 15 عاما (فيديو)

الدبور- لم يفقد والد الأمير السعودي النائم كما اشتهر لقبه، لم يفقد الأمل خلال ١٥ عاما من غيبوبة ابنه الأمير الوليد بن خالد بن طلال. والذي اشتهر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل بلقب الأمير النائم.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو جديدا يظهر استجابة الأمير السعودي، “الوليد بن خالد بن طلال” المعروف باسم “الأمير النائم” لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي لم يتم تحديد توقيت تصويره، الأمير “الوليد” وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب.

وكان الأمير “الوليد بن خالد بن طلال” قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليطلق عليه لقب “الأمير النائم”.

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في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة

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اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. pic.twitter.com/5vkqL0HlNe — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 1, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها “الأمير النائم” ويقوم بتحريك أعضاء من جسمه، حيث سبق أن نشرت الأميرة “ريما بنت طلال”، أخت الأمير السعودي الملياردير “الوليد بن طلال”، مقطع فيديو لتحريك “الأمير النائم” رأسه من الجهة اليمنى إلى اليسرى.

وقالت في تعليق عام 2019: “الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر”.