شاهد أول ظهور صادم للفنان الكويتي صادق الدبيس بعد إصابته بالسرطان (صورة)

الدبور – في أول ظهور للفنان الكويتي صادق الدبيس بعد إعلان إصابته بمرض السرطان الخبيث. صدم جمهوره بالشكل الذي ظهر عليه، حيث ظهر هزيلا متعب مما أثار موجة من التعاطف معه والدعاء له من قبل رواد وسائل التواصل الإجتماعي.

و نشرت ”دانة“ ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس، صورة صادمة لوالدها وهو على سرير المرض عقب إصابته بمرض السرطان منذ فترة، طالبة الدعاء له.

وظهر ”الدبيس“ في حالة صحية متدهورة. وبدا عليه الإعياء الشديد، وفقد الكثير من وزنه، وكان يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وكتبت دانة عبر حسابها على ”إنستغرام“:“اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء. ولا يعجزك شيء. اللهم اشفِ من نحب، وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي، يا معافي، اشفِ.. الود ودي أعطيك كل صحتي بس أشوفك بقوة وعافيه، اللهم اشفِ حبيبي أبوي“.

وانتشرت الصورة بين زملاء الفنان، وأثارت تعاطف الكثيرين، حيث انهالت عليه الدعوات بالشفاء والعودة لجمهوره في القريب العاجل.

وشارك الصورة الفنان داود حسين عبر حسابه على ”إنستغرام“. وعلق قائلًا:“الله يشافي ويعافي كل مريض، دعواتكم لأخونا صادق الدبيس أبوجراح بالشفاء العاجل“.

وعلقت الإعلامية أبرار المفيدي، عبر حسابها على إنستغرام. قائلة:“دعواتكم للفنان الأخ الصديق الزميل # صادق_الدبيس، فهو يحتاج منا الدعاء في شدته ومرضه، ربي قادر أن يشفيك مما عجز عنه الأطباء“.

وصادق عبد الله صالح الدبيس، هو ممثل كويتي. دخل المجال الفني العام 1983، وشارك في أعمال عديدة. وأصيب بـ“سرطان الأمعاء“ في العام 2019، ومن ذلك الوقت وهو يعالج بالكيماوي.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية. خاصة المسلسلات التلفزيونية، ومنها:“ريال وست حريم، الملكة، 2 في الإسعاف، أميمة في دار الأيتام، أم سعف جت كوم 2، في البيوت أسرار، الاختيار الصعب، فريج صويلح، دلق سهيل ج2، العقاب، قاصد خير“.

وشارك أيضًا في مسلسلات إذاعية مثل:“مصادفة تلاقينا، فارس مع النفاذ، قلب حنون، راعي الديوانية. وعند جهينة الخبر اليقين، نافذة على التاريخ، أم سعف جتكم“. ومن المسرحيات التي شارك فيها:“الأميرتان، دقت الساعة، الأميرات الثلاث“، وقدم برنامج ”سلامتك“.