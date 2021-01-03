شاهد فيديو مجزرة العناية المركزة في مستشفى الحسينية في مصر يثير ضجة واسعة

الدبور – إنتشر فيديو مجزرة العناية المركزة في مستشفى الحسينية في مصر على مواقع التواصل الإجتماعي. لما اعتبر مجزرة حقيقية بحق المرضى في احد مستشفيات مصر بعد قطع الأوكسجين عنهم بشكل كامل. الجريمة التي هزت مواقع التواصل الإجتماعي.

الفيديو الذي لسعه الدبور وانتشر بشكل واسع وتم تداوله من قبل الكثير من النشطاء في الوطن العربي. ظهر به عدد كبير من المرضى يموتون أمام الكاميرا بعد قطع الاوكسجين عنهم في تقصير واضح من قبل وزارة الصحة المصرية. والتي أرجعت وزيرة الصحة الموضوع للإخوان كالعادة.

حيث أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عدم صحة الفيديو المتداول. نافية في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن تكون وفاة مرضى العناية المركزة في مستشفى الحسينية لها أي علاقة بنقص الأكسجين معتبرة أن كل من يردد ذلك “إخوان”.

إلا أن الممرضة صاحبة اللقطة الشهيرة بالفيديو، واسمها آية علي محمد علي. أكدت لأحد المواقع المصرية أن خللا حدث في أسطوانات الأكسجين ما أدى إلى ضعف وصوله للمرضى. الأمر الذي نتج عنه اختناق عدد كبير من حالات العزل.

وقالت “فجأة الأكسجين ضغطه قل. والحالات جالها اختناق، وحاولنا بكل الطرق نسعفهم وفشلنا لأن حالتهم كانت متدهورة بالفعل من قبل موضوع نقص الأكسجين”. وأضافت :”بشتغل من 8 بليل لـ 8 الصبح، واللي حصل امبارح كان ضغطا رهيبا عليا لأني أول مرة أتعرض لمناظر الموت دي كلها”.

وعلقت الناشطة السعودية علياء الحويطي على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: عندما يتولى الخسيس.. ابناء الكرام تنتحر الدول..ويُقطع عن هواها الأنام #العلياء اللهم ارنا في السيسي ومن والاه عجائب قدرتك،وارفع عنا هذا البلاء من عملاء. رحم الله ضحايا العناية_المركزة في مستشفى الحسينية تعازينا وقلوبنا مع أهلنا في مصر.”

عندما يتولى الخسيس.. ابناء الكرام

تنتحر الدول..ويُقطع عن هواها الأنام#العلياء

اللهم ارنا في السيسي ومن والاه عجائب قدرتك،وارفع عنا هذا البلاء من عملاء.

رحم الله ضحايا #العناية_المركزة في #مستشفى_الحسينية تعازينا وقلوبنا مع أهلنا في مصر. pic.twitter.com/5mrlt3EMMs — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) January 3, 2021

من جانبه علق الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، على الواقعة المؤلمة معبرا عن غضبه الشديد بقوله: ”ألا يوجد في مصر وزير محترم أو مهزأ. يخرج للناس ، ويحدثهم عن الجريمة التي حدثت في مستشفى الحسينية. حيث قطعوا الاكسجين عن مرضى كورونا في العناية المركزة فماتوا جميعا. هل البلادة وصلت بالسلطة إلى هذا المستوى من الوقاحة وانعدام المروءة والإنسانية؟!”

ألا يوجد في مصر وزير محترم أو مهزأ ، يخرج للناس ، ويحدثهم عن الجريمة التي حدثت في مستشفى الحسينية ، حيث قطعوا الاكسجين عن مرضى كورونا في العناية المركزة ، فماتوا جميعا ، هل البلادة وصلت بالسلطة إلى هذا المستوى من الوقاحة وانعدام المروءة والإنسانية ؟! — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 3, 2021

وعلق الناشط والإعلامي المصري عبد الله الشريف على مقاطع الفيديو و الجريمة التي وقعت بقوله: “جمهورية الخوف. حيث أحد المشاهد المرعبة المختلطة بالعجز والقهر وقلة الحيلة رحم الله من قضى منهم وإنا لله وإنا إليه راجعون”

جمهورية الخوف

حيث أحد المشاهد المرعبة المختلطة بالعجز والقهر وقلة الحيلة

رحم الله من قضى منهم

وإنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/Xw9OnSJ297 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) January 3, 2021