شاهد في المدينة المنورة فسق وفجور وفتيات وخمر ورقص حلال! فيديو

الدبور – أثار مقطع فييو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي لحفل صاخب موسيقى وفسق وفجور وخمر حلال في المدينة المنورة، مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. التي تحولت بعد غزوة بن سلمان الترفيهية إلى مدينة انتشر فيها الفسق وعصيان الله والهرج الذي حذر منه النبي.

الإحتفال وحسب شهود عيان تضمن خمور حلال وهي مشروبات روحية أدخلتها السعودية بعد غزوة الترفيه بحجة إنها حلال ولا تحتوي أي خمور. وفي المقطع ظهر تجمع كبير من الشباب و الفتيات في مجمع تجاري إحتفالا برأس السنة الميلادية، التي لم يكن الشعب السعودي يعلم من قبل في أي عام وصلت. حيث تعتمد السعودية منذ نشأتها التقويم الهجري في كل معاملاتها، قبل غزوة الترفيه.

ماهي نوع الفعالية التي إقيمت هنا ..! الاجراءات الوقائية والإحترازية ..! الاضاءة والعبارات ..! #المدينة_المنورة pic.twitter.com/1ACcFulhPU — سعد الحربي (@saadHreib) January 1, 2021

وعقّبت إمارة منطقة المدينة على مقطع الفيديو المتداول ببيان قالت فيه: “إشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي. بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة بتنظيم احتفالية غير مرخصة. تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة. علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعي خصوصية المدينة المنورة ومكانتها”.

وأضاف البيان: “فقد أصدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيا. ولاستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم”.

وأكدت إمارة المنطقة على وجود استشعار الجميع من مواطنين وزائر ومقيم لقدسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها.

💔💔جبل اهتز اجلال لوقوف الرسول فوقه …جيل من جبال الجنه …. حسبنا الله و كفى — مُدونة 🖌 أم لولوه 💌 (@almadinah400) January 1, 2021