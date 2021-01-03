الدبور يكشف قصة اختفاء الإعلامية الكويتية نهى نبيل التي شغلت مواقع التواصل

الدبور – فجأة وبدون مقدمات إختفت الإعلامية الكويتية نهى نبيل وشغلت مواقع التواصل و الإعلام بهذا الاختفاء المفاجئ، وهي التي جنت الاموال الطائلة من مواقع التواصل الإجتماعي ومن الصعب الإبتعاد عن الأضواء بهذه الطريقة.

و تصدرت الإعلامية والفاشنيستا الكويتية نهى نبيل الإثنين، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي بعدما أثارت قلق جمهورها ومتابعيها بعبارة «انتهى المشوار» التي كتبتها على حسابها على موقع «إنستجرام».

وقالت نهى نبيل عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: «نهاية المشوار… ممتنة لدعمكم ومحبتكم لي طوال السنين الماضية ولكن حان وقت التغيير».

وبعدما كتبت نهى نبيل هذا المنشور اختفت تماما، ولأول مرة منذ ظهورها. كما أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على «تويتر» أنها تواصلت مع مواطنتها نهى نبيل وزوجها (بو محمد) من دون أن تتلقى أي رد منهما.

#نختم٢٠٢٠_باعتراف_جميل اتفق مع كلام نهى نبيل فعلا بدأت استمتع ب ابسط التفاصيل بيومي pic.twitter.com/2Oqul99YTA — بُشرى كود خصم ايهربCNT7770 (@BU3HRA) December 30, 2020

وقالت بعض المصادر أن الفاشينيستا الكويتية تركت هذا العمل بعد الحكم على صديقتها في نفس المجال الفاشينيستا جمال النجاده بالسجن عام وغرامة مالية بتهمة غسيل الأموال. وإنها خشيت على نفسها من الملاحقة في القضية الأشهر التي شهدتها الكويت في الربع الأخير من العام الماضي. وهي غسيل أموال المشاهير.

حيث كتبت على صفحتها قبل إعلان إبتعادها عن الأضواء كما لسع الدبور دعاء وكلمات مؤثرة لزميلتها. جاء فيه ما نصه: “ربي أنت أعلم بقلبي وأنت أعلم بنفسي مني. وأنت أعلم بمكانه هذه الإنسانه عندي. اللهم فرج كرب #جمال_النجاده اللهم ارحم ضعفها و قله حيلتها. يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم فرج همها ويسر أمرها واشرح صدرها ، وردها إلى بيتها و أهلها سالمه غانمه يارب العالمين .”

ربي أنت أعلم بقلبي

وأنت أعلم بنفسي مني وأنت أعلم بمكانه

هذه الإنسانه عندي

اللهم فرج كرب #جمال_النجاده اللهم ارحم ضعفها و قله حيلتها

يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم

فرج همها ويسر أمرها

واشرح صدرها ،

وردها إلى بيتها و أهلها سالمه غانمه

يارب العالمين .#جمال_النجادة — نهى نبيل (@nohastyleicon) December 30, 2020

في المقابل، تحدى مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل نهى نبيل قائلا: «أتحداها تبتعد سنة كاملة أقسم بالله لها مليار دينار لو جلست مبتعدة عن مواقع التواصل حتى 2022.. أعرفهم زين ذولى مستحيل يستغنون عن الدخل المرتفع اللي بدون جد وعن الهدايا والمجانا حتى لو حاولوا ما راح يقدرون».

ولكن من هي نهى نبيل؟

التحقت نبيل بالعمل الإعلامي مُنذ عام 1992 كمُقدمة لبرامج الأطفال في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، حين كان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات. رشحت للفوز بلقب أفضل مُقدمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة عام 2000 وهي لم تتجاوز بعد عامها السابع عشر. وتعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي وأكثرها تأثيرًا في الكويت.

وعادت نهى للظهور الإعلامي ككاتبة في مجال الموضة. ولها مدونة خاصة بالموضة وصيحاتها منذ عام 2009. ظهورها الأول بعد غياب كان كضيفة خلال برنامج «رأيكم شباب» في 2013 وعادت لتقديم البرامج في عام 2016 من خلال تقديمها لبرنامج «نهى لايف» على قناة الرأي.

وعلق الكثير من النشطاء على الوسم الاكثر تداولا في الكويت لاكثر من يومين بطريقة ساخرة. أكثرها ومن هي لنهتم بظهورها أو عدمه.