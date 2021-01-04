السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان لن يشارك في القمة الخليجية

الدبور – أكدت مصادر خليجية مطلعة ان سلطان سلطنة عمان السلطان هيثم بن طارق لن يشارك في القمة الخليجية المرتقبة يوم الثلاثاء. والتي تعد أهم قمة خليجية منذ سنوات حيث ستشهد توقيع إتفاق المصالحة بين قطر و السعودية.

وستلحق بالسعودية في وقت لاحق الإمارات وبقية الدول التابعة مثل البحرين ومصر.

و أكدت مصادر دبلوماسية خليجية. أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني سيرأس وفد بلاده إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 41. نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي تولى مقاليد الحكم في بلاده في 11 كانون ثان/ يناير العام الفائت خلفا لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله.

ودرج السلطان العماني على إيفاد ممثل عنه إلى القمم الخليجية منذ نحو عشر سنوات مضت وكذا الأمر بالنسبة للقمم التي تعقد في إطار الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي .

وأفادت المصادر أن السلطان لا يعارض القمة بل يدعمها بكل قوة، وعدم مشاركته لا تتعدى بروتوكول ومشاغل داخل السلطنة لا أكثر. خصوصا إنه تم الإتفاق على جميع النقاط قبل القمة.

وبالعادة تعقد القمة الخليجية كشكل بروتوكولي لا أكثر حيث يتم لتوافق على جدول الأعمال و القرارات التي ستصدر منه قبل انعقاده. والدورة لا تتعدى جلسة واحدة فقط بين الزعماء.

بينما أمدت مصادر اخرى أن أمير قطر سيحضر القمة، ولم يصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة من دولة قطر عن من سيمثل دولة قطر في القمة.

ويضم المجلس الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين، والمجلس الأعلى به يعد أعلى سلطة ويتكون من قادة الدول ويجتمع في دورة عادية (قمة) كل عام ويدخل في دورته الـ41 العقد الخامس من عمره.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وجّه رسائل ودية إلى أطراف الأزمة، إذ قادت الكويت خلال الشهور الماضية الجهود من أجل إتمام المصالحة.