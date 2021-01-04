شاهد حورية فرغلي تتعالج في مصحة نفسية الكل هرب مني وفقدت الثقة بنفسي (فيديو)

الدبور – خرجت الفنانة المصرية حورية فرغلي بتصريحات صادمة عن تفسها وما تعيشه من أزمات نفسية منذ فترة طويلة. وكيف هرب الجميع من حولها ولا يسأل عنها أحد من الوسط الفني الذي عملت معه بكل جهد وإخلاص. ولا حتى من خارجه.

وذكرت الفنانة في مكالمة هاتفية لها في برنامج “مساء dmc”، إنها تعرضت للخذلان بسبب بعد الناس عنها ووحدتها التي فرضها عليها أيضًا فيروس كورونا المستجد.

وعبرت حورية فرغلي عن حزنها الشديد بسبب تعرضها للتنمر وتشبيهها بمايكل جاكسون، بسبب تغير شكلها نسبيًا إثر علميات التجميل التي أجرتها مؤخرًا في أنفها بعد حادث مفاجئ. وكيف أثر الأمر على حالتها النفسية بشكل كبير.

وأشارت إنه بسبب التنمر وهروب الناس من حولها وكأنها حشرة. إضطرت إلى اللجوء إلى طبيب نفسي في مصر. ولأن حالتها متقدمة نصحها بالسفر إلى أكبر دكتور في أمريكا لعودة حياتها إلى طبيعتها.

موضحة أن ظروف السفر بسبب أزمة كورونا حالت دون السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية تجميل في أنفها، وقالت “فقدت حاستي الشم والتذوق، أنا في عذاب”.

وقالت “كل الناس بعدت عني ومحدش بيسأل علي غير رانيا محمود ياسين. وبقالي ١٠ شهور محبوسة في المنزل. ولما كنت في القمة كانت الناس كلها بتسأل علي ودلوقتي كل الناس اختفت من حولي، كأني معملتش حاجة بالرغم من إني عملت ٣٨ عملا في فترة قصيرة”.

وأضافت “فرغلي” باكية: “لم أنظر إلى نفسي في المرايا منذ سنتين وفقدت الثقة في نفسي بسبب الكلام الجارح”.