شاهد كيف احتفل الشاذ الإماراتي بدر خلف بالمصالحة الخليجية

الدبور – إحتفل الشاذ الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف بطريقته الخاصة بالمصالحة القطرية السعودية. ونشر الشاذ الإماراتي الذي تحول إلى أنثى بشوارب ولحية فيديو جديد على صفحته على موقع تويتر وهو يرقص إحتفالا بالمصالحة الخليجية.

وظهر بدر خلف الشاذ الإماراتي والناشط على مواقع التواصل الإجتماعي ومثير للجدل وهو يرقص بطريقة مثيرة ملابسه الأنثوي وحركات الشذوذ التي يتقنها. وعلق على الفيديو الذي لسعه الدبور بقوله: “لعيون ملكنا الله يطول فعمره”

الفيديو أثار الجدل و الكثير من التعليقات التي هاجمته وسخرت منه كالعادة.

انا شخلاني اشوفه قبل انام 🤦🏻💔 pic.twitter.com/evJQHSzdyI — SM.alm🇰🇼🇸🇦 (@amnfc1994) January 5, 2021

وعادة ما يثير الشاذ الغماراتي الجدل، حيث نشر تغريدة قبل فترة عبر حسابه أرفقها بصورة اختبار حمل. وعلق عليها الشاب المتشبه بالنساء وكأنه يعلن عن حمله في تصرف غريب قائلا: “صباح الخير، مفيش مبروك”.

وتشغل قضايا التحول الجنسي الكثيرين خاصة إذ ارتبط الأمر بأحد المشاهير. آخرهم ما أثاره الإماراتي بدر خلف، من تساؤلات عن رغبته في التحول الجنسي إلى أنثي.

يرجع الجدل حول بدر خلف، إلى تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق “فيس آب”. ووضعه تلك الصورة على “بروفايل” صفحته على مواقع التواصل، ظاهرًا بشعر بني لامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء الشارب.

وعلقت ناشطة على آخر فيديو له بقولها كما لسع الدبور: “ودي اعرف ردة فعل اموا بس نفسي… لكل شخص قرأ تغريداتي اذا بتعرف شي ابعتلي حابة اعرف شو تحكي اموا عنوا او اي واحد من اهلوا”

ودي اعرف ردة فعل اموا بس نفسي… لكل شخص قرأ تغريداتي اذا بتعرف شي ابعتلي حابة اعرف شو تحكي اموا عنوا او اي واحد من اهلوا — ♥️🇩🇿 ♡ رانيـــــــ❀ــــــا ♡ 🕊 🇵🇸♥️ (@RANAANA32556255) January 4, 2021