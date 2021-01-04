فيفي عبده الأم المثالية تعود من الموت وتنشر صورة مثيرة لها (صور)

الدبور – فيفي عبده الراقصة المصرية و الأم المثالية من بين جميع الامهات في مصر. عادت من الموت والعجز وسرير الموت لتنشر صورة لها وهي شبه عارية من جديد. لتستفز جمهورها وقد بلغت من العمر عتيا واشتعل رأسها شيبا. ولكنها لن تتوقف أو تتوب إلا في القبر.

هكذا علق الكثير من النشطاء على الصورة الجديدة التي نشرتها فيفي عبده وهي عارية الصدر. وقالوا هذه المراة لن تتوب ولن تعتبر مهما حصل معها، وأن الله قدم لها الكثير من الفرص لتعود عن ما فعلته في ماضيها وتتوب ولكنها أبت.

ونشرت فيفي عبده الصورة الجديد قبل ساعة على صفحتها على موقع انستغرام لتبادل الصور و الفيديوهات. وهو نفس الموقع الذي تنشر عليه بالعادة فيديوهاتها وهي ترقص في الفترة الأخيرة في الساحل الشمالي بحركات مثيرة ولبس عاري وأقارت ضجة واسعة، قبل أن يقعدها المرض و العجز بعد إصابتها بمرض غريب لم يعرف تفاصيله في خصرها وقدميها.

وعجزت عن الرقص وحتى عن الوقوف وقالت في وقت صابق إنها بحاجة للدعاء، وخرجت بالامس تقول ان خصرها أصابه الحسد ولم تعد قادرة على تحريكه ولا الوقوف على قدميها وتتلقى علاج طبيعي يوميا ولكن بدون فائدة.

ومع أن الصورة التي نشرتها عبده اليوم لها قال البعض إنها قديمة. وأن حالتها لا تسمح لا بالقيام ولا وضع المكياج ولا التصوير بهذا الشكل. إلا أن نشرها لمثل تلك الصور وهي بهذا الحالة أثار الكثير من الجدل كالعادة سواء كانت الصورة قديمة أو جديدة.