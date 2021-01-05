وفاة فيفي عبده بعد حقنة بالخطأ في العصب لتستطيع الرقص مجددا وهذا ما حصل؟

الدبور – وفاة فيفي عبده الراقصة المصرية صاحبة لقب الام المثالية. والتي شغلت وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بمرضها في الفترة الأخيرة. حيث أصيبت بمرض غريب أقعدها عن الحركة وشل حركة خصرها وقدميها.

وانتشر خبر وفاة فيفي عبده على وسائل التواصل الإجتماعي حتى أصبح إسمها الترند الاول لفترة. وبحث الجميع عن قصة وفاتها بحقنة بالخطأ في العصب حتى تستطيع الرقص مجددا. حيث صرحت إنها لا تستطيع الجلوس بدون رقص وإنها تعشقه وممكن أنتموت لو لو ترقص قريبا.

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام” لتنفي مجددا شائعة وفاتها التي أنتشرت. بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجديد، وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

ثم طمأنت فيفي عبده جمهورها على حالتها الصحية. قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني خدت حقنة غلط ولمست العصب، ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

وأشارت فيفي عبده إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.

وسبق أن أكدت عبده أن صحتها عادت للتحسن مجدداً، بعد أن تدهورت في الآونة الأخيرة، مضيفة في حديث مع صحيفة “الوطن” المصرية أن حب الجمهور “كان سندها في تلك المحنة”.