ماما أنيسة أشهر إعلامية كويتية ماذا تفعل في آخر ظهور لها في زمن كورونا (فيديو)

الدبور – ماما انيسة، أشهر إعلامية كويتية مرت على الكويت و الوطن العربي، حيث إشتهر بتقديم برنامج للأطفال اسمه ماما أنيسة، كانت تستضيف فيه كل مرة أطفال من عدة مدارس كويتية مختلفة. وتقدم له برنامج تربوي تعليمي ترفيهي في جو أسري. ويرعض على شاشة تلفزيون الكويت.

ماما أنيسة ربت أجيالا كثيرة في ما يطلق عليه أصحابه الزمن الجميل. ويعرفها وزراء وشخصيات كبيرة ربما ظهروا في برنامجها أو كانوا من متابعيها. فقد إستمر برنامجها لسنوات طويلة.

ماما أنيسة تظهر من جديد

وفي آخر ظهور لها، ظهرت ماما انيسة في أحد المستشفيات في الكويت على كرسي متحرك وهي تستعد لتلقي لقاح كورونا.

وقالت في مقطع الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة المجلس إنها ستأخذ اللقاح لتحافظ على نفسها وغيرها. وأضافت ان اللقاح آمن جدا في حديثها للممرضة لتي رحبت بها ودعت لها، لتبادلها الدعاء وتقول الله يعطيكم العافية أنتم في إشارة للطاقم الطبي الذي لم يرتاح منذ بداية هذه الجائحة.

فيديو / ماما أنيسة تتلقى لقاح فيزر ضد فيروس #كورونا. pic.twitter.com/qINr5DPdB7 — المجلس (@Almajlliss) January 6, 2021

وعرفت في الكويت بأم الكويتيين وحبيبة العرب، وكانت أول وأشهر من قدم برنامجا خاصا للأطفال منذ ستينات القرن الماضي عبر تلفزيون الكويت. واشتهرت في الكويت ومنطقة الخليج والوطن العربي. حيث عرضت بعض تلفزيونات الخليج برنامجها.

ومن وحي برنامجها خرج البرنامج التعليمي الشهير أفتح يا سمسم والذي كان إنتاجه مشتركا مع عدة دول خليجية وعربية.