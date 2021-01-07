شاهد صدمة نانسي عجرم خلال جلسة تصوير لما حصل مع صديقتها (فيديو)

الدبور – إنتشر مقطع فيديو على منصات مواقع التواصل الإجتماعي صدمة نانسي عجرم خلال جلسة تصوير لها وهي تطالع الصور من كاميرا المصور. لتنصدم وقتها بسعال صديقتها ريتا بطريقة غريبة.

و تفاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بسعال إحدى العاملات خلال جلسة تصوير. ما أدى إلى تحذيرها من أن “سعلة واحدة” يمكن أن تصبح الآن “تريند”.

وكانت نانسي تراجع مع المصور بعض اللقطات قبل أن تتكرر سعلات صديقتها، وهو ما دفع الفنانة إلى تحذيرها من ذلك. خلص بكفي.