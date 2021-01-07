صدمة نانسي عجرم خلال جلسة تصوير
صدمة نانسي عجرم خلال جلسة تصوير
فيديوفيديوالصورة أحلى

شاهد صدمة نانسي عجرم خلال جلسة تصوير لما حصل مع صديقتها (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – إنتشر مقطع فيديو على منصات مواقع التواصل الإجتماعي صدمة نانسي عجرم خلال جلسة تصوير لها وهي تطالع الصور من كاميرا المصور. لتنصدم وقتها بسعال صديقتها ريتا بطريقة غريبة.

و تفاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بسعال إحدى العاملات خلال جلسة تصوير. ما أدى إلى تحذيرها من أن “سعلة واحدة” يمكن أن تصبح الآن “تريند”.

وكانت نانسي تراجع مع المصور بعض اللقطات قبل أن تتكرر سعلات صديقتها، وهو ما دفع الفنانة إلى تحذيرها من ذلك. خلص بكفي.

إقرأ أيضا: قرقاش الإمارات: ورطنا السعودية بمقاطعة تركيا ونحن وثقنا علاقتنا وتجارتنا معها

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

من الذي يهدد نانسي عجرم؟ شاهد ماذا قالت زوجة قاتل العامل السوري؟ فيديو

فيديو

شاهد فضيحة الحكم على زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري كشف عنها محامي الضحية

عش الدبابير

شاهد تغريدة المعاشرة الجنسية التي أحرجت نانسي عجرم بعد نشرها

فيديو

شاهد زوج نانسي عجرم إلى القضاء بعد تسريب صوتي جديد بقضية السوري محمد الموسى

فيديو

شاهد بالفيديو كيف سخرت مغنية إسرائيلية من حكام دول التطبيع على طريقة نانسي عجرم

فيديو

نانسي عجرم حامل! وناشط يسأل بعد قتل العامل السوري أم قبله؟! “فيديو”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.