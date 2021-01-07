شاهد هند القحطاني تستفز السعودية بفيديو جديد بصدر مفتوح (فيديو)

الدبور – إستفزت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني أهل السعودية وخاصة عسير بظهورها بمقطع فيديو جديد ظهرت به بصدر مفتوح وقالت هذا هو زي نساء أهل عسير في السعوديبة وهي تتمشى بجانب قصرها الفخم في كاليفورنيا.

ونشرت هند القحطاني فيديو في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات. ظهرت فيه مستعرضة إطلالتها بالزي العسيري، حيث ارتدت عباءة قصيرة بتصميم يعود إلى منطقتها التي نشأت بها. وأسفلها بنطلون جينز، وشاركت جمهورها الفيديو في أثناء سيرها.

المقطع الذي إستفز أهل عسير خاصة و السعودية بشكل عام. وعلق الكثير منهم على المقطع بغضب وسخرية منها. ومنهم من إتهمها إنها لا تنتمي لعسير ولا حتى للسعودية وأن طليقها سعودي إنما هي لا أصل لها. وقال ناشط نساء عسر محافظات لا يظهرن بصدر مفتوح بهذه الطريقة المبتذلة كما تفعلين.

وكانت هند القحطاني قد عبرت عن غضبها بسبب التشكيك في جنسيتها السعودية، خاص.ة بعد أن قال البعض إنها تحمل الجنسية اليمنية بسبب لهجتها وهو ما دفعها للظهور في فيديو قالت فيه: “يعني من أنت وهي لتشككون بوطنيتي؟”. ثم ظلت ترقص برفقة ابنتها التي تحمل علم المملكة على أنغام أغنية “الله يعز السعودي”، ثم حملت جوازات السفر الخاصة بها وبأطفالها وظلت ترقص تفاخراً بجنسيتها.

شاهد فيديو هند القحطاني المستفز