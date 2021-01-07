قرقاش الإمارات: ورطنا السعودية بمقاطعة تركيا ونحن وثقنا علاقتنا وتجارتنا معها

الدبور – قال قرقاش الإمارات أن بلاده ورطت السعودية بمشاكل كبيرة مع تركيا وفي نفس الوقت وثقت الإمارات علاقاتها مع تركيا وبل زاد حجم التبادل التجاري معها خلال الفترة الأخيرة.

هذا تماما ما قصده قرقاش الإمارات. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عندما سعى إلى التقليل من شأن الخلاف بين بلاده وتركيا. وقال إنّ أبوظبي هي “الشريك التجاري الأول” لأنقرة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن قرقاش، الخميس.

وأضاف: “الإمارات هي الشريك التجاري الأول لتركيا في الشرق الأوسط. ونحن لا نعتز بأي خلافات مع تركيا”. غير أنه في المقابل زعم بأن المشكلة الرئيسية للإمارات مع تركيا، تكمن في سعي أنقرة ـ على حد وصفه ـ إلى “توسيع دورها على حساب الدول العربية”.

ويذكر أن الإمارات ورطت السعودية بأكثر من مجال والكثير من العداوات حتى باتت الدولة الاكثر كرها في العالم الإسلامي. وجعل السعودية تشن حملة قوية لمقاطعة البضائع التركية، وفي نفس الوثت يقول أن تركيا هي الشريك التجاري الأول للإمارات.

يشار إلى أن مزاعم قرقاش تتنافي مع الدور الحقيقي الذي تلعبه تركيا عالميا. وأبرزه الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة له، خلال فعالية نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية عام 2019. عندما قال إن “تركيا كما فعلت طوال التاريخ تقف بجانب المظلوم ضد الظالم دون النظر إلى هويته”. كما شدد على أن تركيا تأخذ على عاتقها عدم الصمت حيال ممارسات الإسلاموفوبيا، ومناهضة اللاجئين وأي تحيز ضد المسلمين.

وتأتي تصريحات قرقاش بعد الإعلان، الثلاثاء، عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ يونيو/ حزيران 2017، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.