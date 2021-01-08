جيش الإحتلال يعتقل شيخ الجبل فجر الجمعة بطريقة مروعة
جيش الإحتلال يعتقل شيخ الجبل فجر الجمعة بطريقة مروعة
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جيش الإحتلال الإسرائيلي يعتقل شيخ الجبل من منزله فجر الجمعة (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – قام جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة كالكلاب المسعورة بإعتقال شيخ الجبل من منزله. في حادث أثار ضجة واسعة وحالة من الغضب من تصرفات هذا الجيش الإرهابي العنصري.

واعتقل جيش الإحتلال، فجر اليوم الجمعة، المسن الفلسطيني، سعيد العرمة، من دير جرير بشمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية داهمت منزل المسن الملقب بـ “شيخ الجبل”، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

وكان المسن قد اشتهر خلال الأيام الماضية بصوره، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشارك في فعالية ضد الاستيطان في قريته. ويستخدم المقلاع في رشق الجنود بالحجارة بكل شجاعة أبهرت الجميع. وأخرست أصوات الذباب الإماراتي الذي ما انفك بردد أن الفلسطيني باع أرضه ويقدم صك غفران لجيش الإحتلال عن كل جرائمه. بعد غزوة التطبيع التي قادها شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد.

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وتم تداول صوره و الفيديو بشكل واسع عبر منصات وسائل التواصل. الامر الذي جعل جيش الإحتلال التعرف عليه والتوصل لهوينه واعتقاله بشكل وحشي.

 

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